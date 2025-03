Jhon Jader Durán, una vez más, enfrentó a periodistas en zona mixta

El empate entre Colombia y Paraguay en la noche del martes en el Metropolitano de Barranquilla dejó no solo un sabor amargo para la afición, sino también una nueva polémica protagonizada por Jhon Jader Durán.

El joven delantero colombiano volvió a demostrar una actitud poco receptiva ante las preguntas de los periodistas en la zona mixta, lo que generó críticas tanto en los medios de comunicación como entre los seguidores del combinado nacional.

Esta no es la primera vez que Durán se muestra irreverente y arrogante frente a la prensa. En más de una ocasión, sus respuestas cortantes y su aparente falta de disposición para dialogar con los medios han dejado la impresión de que el delantero del Al-Nassr aún no comprende la importancia de mantener una relación respetuosa y profesional con quienes cumplen la labor de informar.

Jhon Jader Durán, arrogante con la prensa

“¿Por qué está fallando tanto esta selección? Pero es normal. Todo el tiempo no puede ser color de rosa tampoco, hay momentos malos y momentos buenos. Como en la casa, con tu pareja, hay momentos malos y momentos buenos. Así es el fútbol, no todo el tiempo puede ser color de rosa”, fue una de sus respuestas.

Segundo después, cuando le preguntaron sobre su festejo tras el segundo gol de la Tricolor, también, en el que hizo evidentes señas de mandar a callar a quienes hablaron de su salida a Arabia Saudita, el delantero contra preguntó. “¿Qué piensas tú?”, le dijo a uno de los reporteros.

“Fueron dos celebraciones, ¿por qué miras una?”, señaló.

"¿Autocrítica?, Ninguna, trabajamos por el triunfo, corrimos, intentamos, entraron dos, fallamos varias como todo equipo falla”, manifestó el delantero con una actitud evidente de mala gana.

“Se gana, se empata, se pierde, estamos en un momento no tan bueno y cuando estábamos en un momento bueno todo era color de rosa, todo el mundo hablaba bien y ahora tampoco porque no éramos Dios y no somos el diablo, hay aprender a tratar”, sentenció.

Finalmente, a la pregunta respecto al desahogo de volver a marcar con la selección Colombia, el joven delantero señaló de manera arrogante: “Yo me desahogué hace rato. Vengo haciendo goles en Arabia, vengo trabajando. No es un desahogo (el gol), es más un apoyo al equipo. Quiero aportar cada que entro, cada que juego, y siempre doy lo mejor de mi para aportar a la Selección”.