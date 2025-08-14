CANAL RCN
Deportes

Jorge Luis Pinto se negó a regresar a un histórico del FPC: este fue su mensaje

Jorge Luis Pinto fue contundente al referirse a su regreso a un histórico del FPC y señaló problemas dirigenciales.

Jorge Luis Pinto
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
05:10 p. m.
El reconocido entrenador colombiano Jorge Luis Pinto cerró la puerta, una vez más, a la posibilidad de dirigir nuevamente al Cúcuta Deportivo, equipo con el que vivió una de las etapas más memorables de su carrera y que hoy atraviesa un complejo momento en la Segunda División del fútbol profesional colombiano.

Un pasado glorioso con el ‘rojinegro’

Pinto llevó al Cúcuta Deportivo a vivir su época dorada a mediados de los años 2000, cuando el club no solo fue campeón del fútbol colombiano, sino que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2007, dejando huella en el continente y ganándose el respeto de toda la afición rojinegra. Desde entonces, el técnico santandereano es considerado un ídolo indiscutible por la hinchada, que cada tanto sueña con su regreso para liderar un nuevo proyecto deportivo.

Sin embargo, las circunstancias actuales del club distan mucho de aquella etapa gloriosa. Pinto ha sido enfático en que no existe una relación fluida con los dueños de la institución, lo que imposibilita cualquier acercamiento real.

“Hoy no hay posibilidad alguna”

A través de su cuenta de X, el experimentado estratega aclaró los rumores que lo vinculaban con el equipo motilón. “Ha sido un sueño y me honra enormemente que muchos hinchas me mencionen para regresar al Cúcuta Deportivo. Ustedes saben mi cariño por la ciudad, pero siempre he sido claro: actualmente, con la orientación y circunstancias del equipo, no existe posibilidad alguna de que eso ocurra”, publicó el técnico de 71 años.

Estas declaraciones confirman que, pese al cariño y la gratitud hacia la ciudad y su afición, Pinto no considera viable volver mientras persistan las diferencias con la dirigencia actual. Por ahora, el histórico Cúcuta Deportivo deberá seguir su camino en la B sin el entrenador que alguna vez lo llevó a lo más alto.

