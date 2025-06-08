La razón por la que Atlético Nacional podría ser sancionado tras los incidentes en Cúcuta

Atlético Nacional vivió una noche complicada en su visita a Cúcuta por los octavos de final de la Copa BetPlay 2025.

Y es que a pesar de ganar 0-3 en el estadio General Santander, con goles de Edwin Cardona, Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento, la atención no se centró en lo deportivo, sino en los serios incidentes de seguridad que vivió el equipo verdolaga antes, durante y después del compromiso.

Nacional denunció ataques y se negó a hablar con la prensa

El club antioqueño decidió no asistir a la rueda de prensa posterior al partido como forma de protesta. "Atlético Nacional no saldrá a la rueda de prensa debido a la situación de seguridad presentada antes, durante y después del juego. En ningún momento nuestra seguridad fue garantizada", indicó el jefe de prensa del equipo.

El club denunció que su delegación fue atacada en varias ocasiones. "Antes del juego lo del bus, durante el juego botellas en los córner, pedazos de ladrillo, hielos, y al final lo mismo. Casi no logramos entrar al camerino", relataron desde el equipo.

Dimayor podría multar a Nacional por incumplir el reglamento

Aunque la decisión fue entendible desde el punto de vista humano, Atlético Nacional se expone a una sanción económica por parte de la Dimayor.

Según el artículo 17 del reglamento, “ambos directores técnicos y un jugador de cada club que haya actuado durante el partido, deberán asistir a la conferencia de prensa de manera obligatoria”.

La posible sanción sería determinada por el Comité Disciplinario, que podría imponer una multa de entre cinco y veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes. En cifras, esto equivaldría a una multa de entre $6.500.000 y $28.470.000 pesos colombianos en 2025.

Mientras tanto, la polémica crece en el fútbol colombiano, donde la seguridad sigue siendo un tema pendiente.