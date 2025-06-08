CANAL RCN
Deportes

La razón por la que Atlético Nacional podría ser sancionado tras los incidentes en Cúcuta

Atlético Nacional podría ser sancionado por la Dimayor tras no asistir a la rueda de prensa en Cúcuta, en protesta por los ataques sufridos durante su visita.

Atlético Nacional vs. cúcuta
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
08:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional vivió una noche complicada en su visita a Cúcuta por los octavos de final de la Copa BetPlay 2025.

Contundente decisión de Atlético Nacional tras ataques antes, durante y luego del partido en Cúcuta
RELACIONADO

Contundente decisión de Atlético Nacional tras ataques antes, durante y luego del partido en Cúcuta

Y es que a pesar de ganar 0-3 en el estadio General Santander, con goles de Edwin Cardona, Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento, la atención no se centró en lo deportivo, sino en los serios incidentes de seguridad que vivió el equipo verdolaga antes, durante y después del compromiso.

Nacional denunció ataques y se negó a hablar con la prensa

El club antioqueño decidió no asistir a la rueda de prensa posterior al partido como forma de protesta. "Atlético Nacional no saldrá a la rueda de prensa debido a la situación de seguridad presentada antes, durante y después del juego. En ningún momento nuestra seguridad fue garantizada", indicó el jefe de prensa del equipo.

Momento exacto en que el autobús del Atlético Nacional fue agredido en Cúcuta: video
RELACIONADO

Momento exacto en que el autobús del Atlético Nacional fue agredido en Cúcuta: video

El club denunció que su delegación fue atacada en varias ocasiones. "Antes del juego lo del bus, durante el juego botellas en los córner, pedazos de ladrillo, hielos, y al final lo mismo. Casi no logramos entrar al camerino", relataron desde el equipo.

Dimayor podría multar a Nacional por incumplir el reglamento

Aunque la decisión fue entendible desde el punto de vista humano, Atlético Nacional se expone a una sanción económica por parte de la Dimayor.

Según el artículo 17 del reglamento, “ambos directores técnicos y un jugador de cada club que haya actuado durante el partido, deberán asistir a la conferencia de prensa de manera obligatoria”.

VÍDEO | Así quedó el autobús del Atlético Nacional tras ataque en Cúcuta
RELACIONADO

VÍDEO | Así quedó el autobús del Atlético Nacional tras ataque en Cúcuta

La posible sanción sería determinada por el Comité Disciplinario, que podría imponer una multa de entre cinco y veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes. En cifras, esto equivaldría a una multa de entre $6.500.000 y $28.470.000 pesos colombianos en 2025.

Mientras tanto, la polémica crece en el fútbol colombiano, donde la seguridad sigue siendo un tema pendiente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Richard Ríos

Video| Richard Ríos estuvo cerca de anotar un golazo de tiro libre con Benfica en Champions

Cucho Hernández

¡Batalla campal en España! El ‘Cucho’ Hernández le dio puño a un compañero del Betis

Radamel Falcao García

¡Un bogotano más! Falcao publicó un emotivo video para felicitar a la capital en su cumpleaños

Otras Noticias

Alimentos

Alimentos mínimamente procesados estarían relacionados con la pérdida de peso

Una investigación reveló que las personas perdieron el doble de peso comiendo alimentos hechos en casa.

Selección Colombia Femenina

Entrevista con Katherine Tapia, la arquera de acero que se destacó en la Copa América

En entrevista exclusiva con Noticias RCN y Caterine Ibargüen, Tapia abrió su corazón y habló de lo que significó para ella esta Copa América.

Estados Unidos

Tiroteo en base militar de Georgia, Estados Unidos, deja cinco soldados heridos

Registraduría Nacional de Colombia

Cédula digital en Colombia: así puede activarla fácil desde su celular

Eclipse

¿Cuándo y en dónde se verá el eclipse más largo del 2025?: conozca los detalles