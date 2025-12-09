Juan Carlos Osorio podría dirigir en el Mundial 2026: la selección que lo está buscando

El nombre de Juan Carlos Osorio ha vuelto a sonar con fuerza en el panorama internacional. El experimentado técnico colombiano, conocido por su método de rotaciones y su paso por la selección de México en el Mundial de Rusia 2018, podría regresar al banquillo de una selección nacional. Tras su salida de Xolos de Tijuana por una serie de resultados adversos, Osorio ha estado alejado de la dirección técnica, pero su futuro podría definirse muy pronto.

De acuerdo con el periodista panameño José Miguel Domínguez, las directivas de la Federación Panameña de Fútbol ya han establecido los primeros contactos con el entorno del entrenador. El objetivo sería evaluar su disposición para asumir el cargo y liderar el proyecto que buscará llevar a Panamá a la Copa del Mundo de 2026.

El sueño mundialista de Panamá

Panamá atraviesa un momento complicado en su camino hacia el próximo Mundial. El equipo ocupa el tercer lugar de su zona de clasificación, lo que no le asegura el boleto directo a la cita de 2026. Por esta razón, la llegada de un estratega con la experiencia de Osorio podría significar un impulso importante para recuperar terreno y consolidar una idea de juego competitiva.

Según Domínguez, Osorio está motivado por la posibilidad de dirigir nuevamente a nivel de selecciones y su decisión no pasaría por el aspecto económico. “Está enamorado de Panamá y quiere rescatar a la selección”, indicó el periodista.

Un técnico con experiencia mundialista

El posible fichaje de Osorio genera expectativa en la afición panameña, que recuerda su trabajo con México, selección con la que avanzó hasta octavos de final en Rusia 2018, logrando una histórica victoria ante Alemania. Su amplio conocimiento del fútbol de la Concacaf y su capacidad para trabajar bajo presión lo convierten en una opción atractiva para el proyecto panameño.

De concretarse su llegada, Osorio podría debutar en el próximo parón FIFA, lo que permitiría iniciar cuanto antes el proceso de reestructuración y mantener vivas las opciones de clasificación al Mundial de 2026.