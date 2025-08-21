CANAL RCN
Deportes

Juan Carlos Osorio: lo habrían ofrecido a Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios

El técnico multicampeón con Atlético Nacional nuevamente está en el radar de los grandes del fútbol colombiano ante los rumores sobre posibles cambios de entrenadores.

Juan Carlos Osorio
FOTO: @AmericadeCali

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
01:55 p. m.
En Atlético Nacional y América de Cali hay dudas sobre el futuro de sus entrenadores. Este fin de semana se medirán en una nueva edición del clásico del fútbol colombiano, donde es muy probable que el perdedor termine tomando decisiones drásticas.

En Millonarios ya se adelantaron: David González confirmó que no va más en este equipo y de hecho, ya se habla de que estaría todo arreglado con Hernán Torres para su regreso al equipo azul. Sin embargo, también entra en la más reciente información y es que a los tres equipos les habrían ofrecido a Juan Carlos Osorio.

¿Juan Carlos Osorio de nuevo en el fútbol colombiano?

Se volvió a mencionar el nombre de Juan Carlos Osorio alrededor de Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios. De acuerdo a lo informado por el periodista Julián Capera de ESPN, el técnico risaraldense fue ofrecido para tener un nuevo ciclo en clubes que dirigió en el pasado.

El comunicador señala que su nombre llegó a las oficinas de los tres clubes, pero sin entregar mayores detalles sobre la posibilidad de que finalmente lo terminen contratando. Se espera que en los próximos días aparezca nueva información.

¿Cómo le fue a Osorio en su último paso por el fútbol colombiano?

El último ciclo de JCO en Colombia fue con América de Cali, donde terminó siendo despedido tras mostrar un rendimiento de apenas 38.09% de puntos conseguidos. Además, por sus formas terminó saliendo con problemas con las directivas de la institución.

Previamente vivió un año complicado en Atlético Nacional, donde tuvo que dirigir durante la pandemia. Aunque tuvo un inicio promisorio, finalmente los resultados no se dieron y se tuvo que ir sin títulos, pues otrora consiguió 6 campeonatos.

