Los nombres que suenan para seleccionador de Venezuela tras el nuevo fracaso

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó este viernes la salida de Fernando “Bocha” Batista como entrenador de la selección absoluta. La decisión llega después del duro golpe que significó para la Vinotinto quedarse sin el boleto al Mundial de 2026, tras ceder su lugar en el repechaje en la última jornada de las Eliminatorias sudamericanas.

El ciclo de Batista, que comenzó con ilusión y buenos resultados en el arranque del proceso, terminó sin cumplir el gran objetivo de llevar por primera vez a Venezuela a una Copa del Mundo. La FVF agradeció públicamente el compromiso del técnico argentino, pero dejó claro que es momento de iniciar un nuevo proyecto con miras a las clasificatorias para el Mundial de 2030.

Rafael Dudamel, el principal candidato para el banquillo

Entre los primeros nombres que han surgido para asumir el desafío destaca el de Rafael Dudamel, ídolo del fútbol venezolano y actual entrenador del Deportivo Pereira en Colombia. El estratega, que ya dirigió a la Vinotinto entre 2016 y 2020, tendría la opción de regresar si se logra un acuerdo contractual satisfactorio para ambas partes.

Dudamel es recordado por llevar a la selección sub-20 al subcampeonato del Mundial de Corea del Sur en 2017, además de haber mantenido un proyecto de continuidad en la selección mayor. Su perfil genera consenso en un sector de la dirigencia y entre los aficionados que desean un técnico con identidad venezolana para encarar el próximo ciclo.

Luis Zubeldía y otros nombres en el radar de la FVF

Otro candidato que ha tomado fuerza es el argentino Luis Zubeldía, quien quedó libre tras su reciente salida del São Paulo. Su experiencia en el fútbol sudamericano y su estilo ofensivo podrían ser del agrado de la FVF, que busca un estratega capaz de imprimir personalidad a un plantel joven.

En los próximos días se espera que la Federación haga oficial el plan de trabajo para los próximos años, pues el objetivo es claro: que el camino al Mundial de 2030 empiece cuanto antes y con una dirección técnica definida. La decisión sobre el nuevo seleccionador podría conocerse antes de fin de mes.