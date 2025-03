Juan Carlos Osorio reveló el mensaje que le dejó a James Rodríguez tras partido León vs. Xolos

El pasado sábado 1 de marzo, James Rodríguez se vio las caras con el experimentado entrenador, Juan Carlos Osorio en el duelo de la Liga MX entre Xolos de Tijuana y León.

El 10 volvió a ser nuevamente una de las grandes figuras del partido que terminó con victoria a su favor por 2-1.

De acuerdo a los portales de estadística, James obtuvo una calificación de más de 7 puntos, los cuales se resumieron en un 82% de efectividad en pases, 53 toques y un remate al arco.

Juan Carlos Osorio reveló lo que le dijo a James tras partido

Ahora, más allá de lo que dejó el duelo entre ambos elencos, un hecho particular se dio en el estadio Nou Camp, casa del León.

Durante el encuentro, James Rodríguez fue buscado por JC Osorio, en dos ocasiones. Tanto al final del primer tiempo como después del encuentro, hubo una conversación entre el ‘10’ y el técnico risaraldense.

En un comienzo, Osorio se reservó en contar lo que habló con James dentro del terreno de juego. Allí aseguró que lo que le dijo "es algo muy personal y eso se queda dentro del campo”.

No obstante, en charla con El Tiempo, Osorio contó detalles de su conversación con el mediocampista cafetero.

“En el primer tiempo lo felicité muy directamente y de manera muy genuina, porque él nos ha representado muy dignamente a nivel internacional como atleta, como jugador de futbol”, dijo.

Y agregó: "Le dije que mirara cómo había sido el partido, que solo le hicimos tres faltas, ninguna de ellas violenta, y que ellos nos habían ganado por otros atributos y condiciones diferentes a su juego".

Finalmente, el extécnico de Nacional, Millonarios y demás clubes, aseguró que se reservará las respuestas de James en esa conversación.

“James me dijo unas cosas, pero no voy a contar lo que me dijo, porque no estoy autorizado a hacerlo”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con León?

León, único invicto del campeonato mexicano y líder absoluto, volverá a tener un duro reto el próximo fin de semana cuando se mida con Santos de Laguna.

Sobre el papel, el equipo de James parte como favorito, pues se medirá con el último del campeonato, equipo que suma a penas 4 puntos en 10 jornadas.

Este duelo está pactado para disputarse el domingo 9 de marzo a las 6 de la tarde.