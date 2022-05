Juan Cruz Real no se escondió y le respondió al 'Arriero' Herrera

Luego de la denuncia pública por parte del entrenador del Atlético Nacional, Hernán Darío Herrera, quien aseguró falta de respeto por parte del argentino Juan Cruz Real, estratega del Junior de Barranquilla, tuvo su respuesta por parte de su colega.

Tras el partido entre ambos equipos, el ‘Arriero’ Herrera afirmaba lo siguiente:

“Para el profesor Juan Cruz Real, este que está acá es el entrenador de Nacional. Yo me llamo Hernán Darío Herrera, soy colombiano y antioqueño de pura cepa. ‘Este, este’ tiene nombre. Profesor Juan Cruz Real, hay que respetar también”

Sin embargo, este lunes, el entrenador argentino le respondió a su colega y fue bastante claro.

"No sé, nunca hablé con él. No sé a qué se refería. El señor Hernán Darío Herrera está equivocado, es un hombre más grande que yo, se merece todo el respeto. Yo no hablo con mis colegas, no hablo con mis colegas ni con los jugados rivales. Está equivocado, le habrá parecido, no crucé palabras con él ni antes del partido ni después. No tengo nada que decirle a él"

Negando cualquier acusación por parte de Hernán Darío Herrera, Juan Cruz Real cerró con lo siguiente:

"Me sorprendió porque nunca tuvimos algún inconveniente en el partido. Empecé a averiguar cuál era la molestia, porque nunca le he faltado el respeto a nadie"

Junior, en la mira la Sudamericana antes de Bucaramanga

El cuadro ‘Tiburón’ cerrará la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra el Unión de Santa Fe, este jueves a las 7:30 p.m., previo a disputarse la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales que será la próxima semana, luego del fin de semana que no se disputará ningún encuentro por el tema de las votaciones presidenciales.