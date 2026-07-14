Gran movida en el Tour de Francia: así quedó la clasificación general tras la etapa 10

El ciclista esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) firmó una exhibición memorable este martes 14 de julio al imponerse en solitario en la 10ª etapa del Tour de Francia 2026. Con un ataque letal en las rampas del durísimo Col de Pertus, el maillot amarillo no solo conquistó su tercera victoria de etapa en esta edición, sino que asestó un golpe demoledor a sus rivales directos en la clasificación general.

Pogačar cruzó la meta en la estación de esquí de Le Lioran con una ventaja de 32 segundos sobre Remco Evenepoel y 34 segundos sobre el joven Paul Seixas, consolidando su dominio absoluto en la 'Grande Boucle'.

La jornada de 166.6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran prometía fuego por sus 3,800 metros de desnivel acumulado, y el esloveno se encargó de cumplir las expectativas. El escenario tenía un tinte especial de revancha: en este mismo final, hace dos años, Jonas Vingegaard le había arrebatado la victoria en un mano a mano milimétrico. Esta vez, la historia fue radicalmente distinta.

A falta de 15.5 kilómetros para el final, en la parte más exigente del Col de Pertus (4.4 km al 8.5% de pendiente media), Pogačar lanzó un cambio de ritmo descomunal. Nadie en el grupo de favoritos pudo reaccionar ante su explosividad. En su cabalgada, dio caza al ecuatoriano Richard Carapaz, quien marchaba escapado, y se marchó en solitario hacia la cima y el posterior descenso final.

¿Cómo le fue a Egan Bernal hoy?

La otra cara de la moneda la vivió Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). El danés, principal rival histórico de Pogačar, sufrió enormemente en el encadenado final de puertos y terminó cruzando la meta en la séptima posición, perdiendo 44 segundos respecto al líder de la carrera. Por su parte, el belga Remco Evenepoel supo regular sus fuerzas de manera brillante en la persecución, lo que le permitió minimizar los daños frente al exhibicionismo del maillot amarillo y ascender a la tercera plaza del podio provisional.

En la batalla por los puestos de honor y el top 10, el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) mostró una notable versión combativa. Aunque no pudo seguir el ritmo espacial de Pogačar en la penúltima subida, el campeón del Tour de 2019 supo dosificar su esfuerzo en el exigente terreno del Macizo Central para cruzar la meta junto al lote de persecución principal, manteniéndose firme en la pelea de la clasificación general y consolidándose como el mejor de los 'escarabajos' en carrera.

Con este triunfo, Tadej Pogačar alcanza las 24 victorias de etapa en el Tour de Francia y viste su 60º maillot amarillo, igualando la histórica marca del legendario ciclista español Miguel Induráin.

Así quedó la clasificación general tras la etapa 10