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🔴En VIVO🔴 España vs. Francia: VEA en directo la primera semifinal del Mundial 2026

España y Francia se enfrentan por el primer cupo a la final del Mundial 2026. Siga EN VIVO la transmisión por Canal RCN, YouTube, la app oficial y TikTok desde las 12:30 p. m.

Sebastián Montañez

julio 14 de 2026
11:00 a. m.
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El Mundial de 2026 entra en su recta definitiva con uno de los partidos más esperados del torneo. España y Francia se enfrentan este martes por el primer cupo a la gran final de la Copa del Mundo, en un duelo que reúne a dos de las selecciones más sólidas del campeonato y a varias de las principales figuras del fútbol mundial.

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La semifinal se disputará en Arlington, Texas, y promete emociones de principio a fin. La selección española llega impulsada por el gran nivel de su joven figura Lamine Yamal, quien además celebra su cumpleaños en medio de la cita mundialista. Del otro lado estará una Francia liderada por Kylian Mbappé, decidida a regresar a una final del Mundial.

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Los aficionados en Colombia podrán seguir el compromiso desde las 12:30 p. m. por el Canal RCN, con todas las emociones de la previa. El balón comenzará a rodar a las 2:00 p. m.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO España vs. Francia?

El compromiso entre españoles y franceses definirá al primer finalista del Mundial de 2026. El ganador esperará al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer lugar.

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Los hinchas podrán seguir el encuentro EN VIVO a través de las diferentes plataformas del Canal RCN:

  • Canal RCN (televisión abierta)
  • Canal oficial de YouTube de Canal RCN
  • Aplicación oficial del Canal RCN
  • TikTok del Canal RCN

La transmisión comenzará a las 12:30 p. m., con análisis, entrevistas y toda la información previa al inicio del partido.

España busca romper la historia ante Francia

Aunque España llega con confianza tras una destacada campaña, el historial mundialista favorece a Francia. El único enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo ocurrió en los octavos de final de Alemania 2006, cuando los franceses remontaron para imponerse 3-1 en el recordado partido que terminó siendo el inicio de la despedida de Zinedine Zidane de los mundiales.

Desde entonces, España se ha impuesto en otros torneos oficiales, incluidos compromisos recientes que fortalecen la confianza del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

Con estrellas como Lamine Yamal, Nico Williams y Pedri frente a figuras del calibre de Mbappé, Dembélé y Olisé, el encuentro promete ser uno de los mejores del campeonato.

El ganador dará un paso histórico hacia el título y disputará la gran final del Mundial el próximo domingo en el MetLife Stadium, mientras que el perdedor tendrá que conformarse con luchar por el tercer lugar el sábado en Miami.

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