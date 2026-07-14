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¿IndyCar en Barranquilla? Alcalde Char dio importante anuncio que causa expectativa

El alcalde Alejandro Char entregó detalles sobre la posibilidad de que haya IndyCar en Barranquilla.

Foto: AFP | Alcaldía de Barranquilla.
Foto: AFP | Alcaldía de Barranquilla.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
01:10 p. m.
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En su cuenta de X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer detalles sobre la posible construcción de una pista de IndyCar en la ciudad.

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IndyCar Series es una de las carreras monoplazas más importantes de Estados Unidos. Con el paso de los años ha tenido varios nombres y el último cambio se dio en 2011.

¿Qué es la IndyCar?

La competencia se resume en varios circuitos: superspeedways, óvalos cortos, callejeros y mixtos. En la llamada Triple Corona, la prueba más famosa en el mundo son las 500 millas de Indianápolis.

A Barranquilla llegó un equipo de alto nivel de automovilismo y, con el apoyo de Char, se comenzó con los preparativos y la definición del trazado para que haya IndyCar en la ciudad.

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Este proyecto ha sido respaldado por Juan Pablo Montoya, figura colombiana que se destacó en las carreras más importantes.

“Junto con el equipo organizador de la competencia, trabajamos en los preparativos y la definición del trazado de este gran proyecto que se viene para nuestra ciudad”, aseguró el mandatario.

Char recalcó que Barranquilla está lista para recibir eventos de talla internacional y así tener oportunidades en torno al deporte, turismo y el desarrollo de la ciudad. Se espera que el proyecto contemple 4.3 kilómetros y pase por zonas reconocidas, tales como la Vía 40.

¿Qué ha pasado con la idea de Fórmula 1 en Barranquilla?

Esta no es la única iniciativa para la capital del Atlántico en materia de automovilismo. A finales de 2025, el alcalde anunció que se contemplaba la posibilidad de tener un circuito de Fórmula 1.

Cabe recordar que en 2022, el equipo de la competencia había visitado Barranquilla para estudiar esta posibilidad. La idea, entonces, es que pase cerca al río Magdalena, punto turístico y comercial clave.

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