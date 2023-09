“El campo de juego no estaba apto para jugar fútbol”: Juan F. Quintero tras el empate en Chile

La Selección Colombia inició con pie derecho el camino rumbo al Mundial del 2026. En la primera doble jornada de Eliminatorias, el equipo que dirige Néstor Lorenzo sumó cuatro puntos de seis posibles, ubicándose en la tercera posición de la tabla de posiciones y dejando buenas sensaciones entre los aficionados del equipo ‘tricolor’.

Tras finalizar el juego entre la Selección de Chile contra el combinado nacional, Juan Fernando Quintero, volante antioqueño, habló de lo que fue el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, dejando claro que el empate frente a la ‘Roja’ es muy importante para las aspiraciones de Colombia.

“Nos vamos con sensaciones positivas para lo que viene (…) Siempre se puede mejorar, el juego en el que nosotros nos basamos, que es el de tener la pelota, acomodar los espacios libres que deja el rival, no se llevó a cabo por el tema del campo. No es una disculpa, pero hace parte del juego. Con 4 puntos de 6 nos vamos con sensaciones positivas para lo que viene”, afirmó el jugador de Racing en conversaciones con el diario As.

Además, dejó claro que su presencia en el terreno de juego frente a los chilenos tenía un objetivo específicamente, puesto que aseguró que era una forma para que los extremos tuvieran más espacios para atacar y poderle hacer daño.

“Queríamos darles más espacio a los extremos, para acumular el juego y salir para otro lado. De eso se trata, en un partido tan difícil, en el que Chile quiso imponer sus condiciones, nosotros los igualamos en esa intensidad y al final nos pudimos llevar un poco más, pero fue un punto importante”, agregó el antioqueño.

Mal estado de la cancha

Por último, Juan Fernando Quintero habló sobre las condiciones del terreno de juego del estadio Monumental, dejando claro que estaba en malas condiciones para poder jugar fútbol, puesto que esto podría traer algunas consecuencias garrafales para los 22 jugadores.

“Difícil el campo, sabíamos que Chile iba a presionar, iba a demostrar su ímpetu y agresividad. Fue un campo muy difícil, que, con todo respeto, lo sufrimos porque no estaba apto para un partido de estos, llevamos a cabo nuestro plan y sacamos un punto”, finalizó el volante de la Selección Colombia.

Vale mencionar que previo al inicio del partido, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol expresó su molestia ante la Conmebol por el estado del gramado del estadio, pues se podía observar que no estaba en condiciones para disputar un partido de Eliminatoria. Se espera que en los próximos días, el ente del fútbol sudamericano de a conocer la sanción que tendrá ‘La Roja’ por el estado de la cancha.

