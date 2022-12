¡La palabra que todos esperaban! 'Juanfer' Quintero reveló si se queda o no en River Plate

En Argentina hay dos cosas por las que no pueden dormir. La principal es la final del Mundial de Catar 2022 del próximo domingo contra Francia y la segunda es por la incertidumbre que genera el futuro de Juan Fernando Quintero en River Plate.

El antioqueño es el mejor jugador, por lejos, de la liga de ese país y su no continuidad sería un golpe para todos los aficionados del fútbol. Su contrato con el elenco 'millonario' vence el 31 de diciembre y para seguir, el club debe hacer uso de la opción de compra de 2 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos o 4 millones por el 100%.

Aunque para los hinchas y la prensa en general parece una ganga para un jugador de la calidad de Quintero, el problema radica en el salario del futbolista, que aparte de ser alto, sería a precio del dólar blue, que es más alto que el valor oficial que es el que pretende pagar el equipo.

A poco más de dos semanas de finalizar el año y por ende el contrato de 'Juanfer', en River saben que no hay tiempo qué perder y que deben acelerar para que su mega estrella e ídolo no se marche. Por eso, esperan no darle más largas al asunto y finiquitar el tema a más tardar la próxima semana.

La preocupación en la hinchada es porque el plantel de River comenzó pretemporada el pasado fin de semana en el marco del inicio de manera formal el ciclo de Martín Demichelis como entrenador. La gran novedad es que aparte de Nicolás De La Cruz y Franco Armani, convocados al Mundial, Quintero tampoco estuvo presente en los entrenamientos.

Juanfer Quintero habló de su continuidad en River Plate

El '10' continúa con sus vacaciones en Colombia a la espera de que se resuelva su futuro. Respecto a ese tema, el futbolista habló con el podcast Desconectados y dio tiempo límite para dar a conocer el desenlace de esta larga novela.

"¿Hasta cuándo tengo vacaciones? La verdad es que no sé. Estamos solucionando unos temas personales con el equipo, esperando qué va a pasar. Seguramente de acá a ocho o diez días tendré todo solucionado", dijo 'Juanfer'.

En Argentina son optimistas con que Juan Fernando Quintero decida continuar en River Plate. De hecho, Martín Demichelis reveló el pasado lunes que ese es el deseo de todas las partes, pero que depende del acuerdo económico a que lleguen el club y el jugador. Amanecerá y veremos.