SIC pone freno a cobros abusivos durante la emergencia por el terremoto: estas son las prácticas que quedaron prohibidas

En medio de la situación de calamidad que atraviesan diferentes zonas del país, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expidió la Circular No. 003 de 2026, con una serie de disposiciones dirigidas a proteger los derechos de los consumidores.

La entidad busca evitar que la emergencia sea aprovechada para cometer abusos contra las personas que necesitan adquirir alimentos, productos básicos o servicios esenciales.

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La circular establece reglas específicas para comerciantes, proveedores de bienes y servicios y empresas de telecomunicaciones, al tiempo que pide a las autoridades locales reforzar los controles en los municipios afectados.

¿Qué pasará con los precios de los productos básicos?

Una de las principales advertencias de la SIC está relacionada con los precios.

Durante la emergencia, no se podrán aumentar de manera sustancial e injustificada los costos de bienes y servicios necesarios para atender las necesidades de la población.

La medida presta especial atención a los productos de la canasta familiar y de primera necesidad, debido a que son artículos indispensables para las personas afectadas por la emergencia.

Además, la SIC recordó que los competidores tampoco pueden ponerse de acuerdo para establecer o manipular precios.

¿Qué deben hacer las empresas de telecomunicaciones?

La circular también establece obligaciones para los proveedores de servicios de telecomunicaciones.

Si un usuario permaneció sin servicio durante un periodo determinado, la empresa no podrá cobrarle por el tiempo en que el servicio estuvo interrumpido.

Además, los operadores deberán garantizar las llamadas a los servicios de urgencias y emergencias, una condición especialmente importante en medio de una situación de calamidad.

Si por las condiciones de la emergencia alguna empresa debe cerrar temporalmente sus oficinas físicas, tendrá que informar previamente a sus usuarios y ofrecer mecanismos no presenciales para presentar peticiones, quejas y reclamos.

¿Qué deberán vigilar las alcaldías?

La SIC también hizo un llamado a los alcaldes de los municipios afectados para que fortalezcan las labores de inspección y vigilancia.

Entre las situaciones que deberán estar bajo la lupa están el acaparamiento de productos, las ventas atadas, la publicidad engañosa y las cláusulas abusivas relacionadas con los bienes y servicios que requieren los ciudadanos.

El objetivo es evitar que la escasez, la necesidad o la incertidumbre generadas por la emergencia sean utilizadas para imponer condiciones desfavorables a los consumidores.

¿Qué busca proteger la SIC con estas medidas?

La Superintendencia señaló que estas disposiciones buscan encontrar un equilibrio entre el respeto a la libre iniciativa privada y la protección de los derechos de quienes enfrentan la situación de calamidad.

La entidad aseguró que continuará vigilando el comportamiento de los mercados para evitar que se vulneren los derechos de los consumidores.

Por ahora, la principal recomendación para los ciudadanos afectados es estar atentos a posibles cobros injustificados, condiciones abusivas o información engañosa y reportar las situaciones que puedan constituir una infracción.