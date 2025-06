Juan Fernando Quintero se molestó y rompió el silencio tras la presunta estafa de la que fue víctima: ¿qué dijo?

El pasado 19 de junio fue un día bastante agitado para América de Cali porque Jorge 'Polilla' Da Silva confirmó públicamente que no renovará su contrato como director técnico y, además, salió a la luz la información de una presunta estafa al club y a Juan Fernando Quintero.

Además, en medio de esa coyuntura, en la que incluso Tulio Gómez reaccionó para negar esa versión, Juan Fernando Quintero fue desconvocado para el partido vs. Independiente Medellín.

Según el club explicó, el jugador no pudo estar disponible porque aún no estaba al 100% físicamente tras su lesión en la rodilla. Sin embargo, se generaron múltiples especulaciones tras la presunta estafa y el mismo jugador, visiblemente molesto, decidió romper el silencio.

Asimismo, aseguró que él revisa su futuro deportivo cada seis meses debido a que le gusta competir al máximo nivel y que, por lo tanto, no está de acuerdo con que le cuestionen ese actuar.

Esto fue lo que dijo Juan Fernando Quintero acerca de la presunta estafa a él y al América de Cali

"Amigos, buenos días, viendo tantas cosas que se inventan y que todo el mundo es dueño de la verdad, piensa que lo saben todo, se meten hasta con lo personal y hacen comentarios con propiedad, primero digo que el día que yo salgo del equipo, del cual estoy orgullo, yo mismo lo anunciaré", comenzó manifestando Juan Fernando Quintero en una historia de Instagram.

"Siempre he sido trasparente y frentero, le guste a quien le gusta. Quizá por ser así la gente se confunde conmigo, pero no busco aceptación. No le debo nada a nadie, me puedo ver en el espejo tranquilo y sí, soy ganador desde niño y cada seis meses analizo mi situación porque me gusta competir y ganar. No soy víctima de ninguna estafa y tampoco me aprovecho de eso. El que me conoce sabe cómo soy y el que no, pues no es mi culpa", agregó el talentoso volante del América de Cali y la Selección Colombia.

Asimismo, en su declaración, Juan Fernando Quintero aseguró que quiere ser protagonista con América a nivel local e internacional en el segundo semestre, pero que para que se cumpla ese objetivo es necesario que los jugadores, la hinchada y los directivos estén alineados.

De igual manera, el volante creativo le agradeció al 'Polilla' Da Silva por el trabajo realizado y le deseó éxitos para el futuro.

Esta fue la razón exacta por la que América de Cali desconvocó a Juan Fernando Quintero vs. Independiente Medellín

En el comunicado de prensa que América publicó en sus redes sociales, aseguró que prefería no arriesgar a Juan Fernando Quintero debido a que aún no estaba a tope. Las palabras exactas fueron las siguientes: