Juan Fernando Quintero "sueña" con volver a Medellín y a la Selección Colombia

Juan Fernando Quintero atraviesa un gran momento en Racing y está ilusionado con ser tenido en cuenta para la Copa América 2024. A pesar de que la 'Academia' quedó eliminada en los cuartos de final de la Copa de la Liga (7-6 por penaltis contra Rosario Central, luego de empatar 2-2), el volante antioqueño ha sido uno de los destacados en el equipo que ahora dirige Sebastián Grazzini, tras la salida de Fernando Gago.

Quintero anotó 4 goles y dio 2 asistencias en la fase regular del torneo en cuestión, la cual constó de 14 partidos y en la cual Racing salió victorioso del Grupo B. Contra los 'canallas', el mediocampista colombiano se encargó de cobrar un penalti al 90+8', cuando el partido estaba 2-1 a favor de la escuadra que dirige Miguel Ángel Russo. En una muestra de carácter y categoría, 'Juanfer' la clavó en un ángulo y dejó sin chances a Jorge Broun, quien después se vistió de héroe en la tanda, atajándole el penalti a Leonardo Sigali.

Después de una etapa fallida en Junior de Barranquilla, en la cual disputó escasos siete partidos (un gol), Quintero demostró que todavía tiene su zurda intacta y que puede competir en una liga tan exigente como lo es la argentina. En una entrevista con 'As', el ex River Plate, Porto y Stade Rennais FC señaló que está "muy contento" en Racing. Sin embargo, no le cerró la puerta a Medellín el 'club de sus amores' y a la Selección Colombia.

Juan Fernando Quintero "sueña" con volver a Medellín

"Seguro, uno sueña con volver al equipo del que es hincha (Medellín). La última experiencia donde la gente de Barranquilla me dio mucho amor, me siento muy privilegiado. Con muchas ganas de volver porque soy un colombiano orgulloso de su tierra que le quiere dar muchas más alegrías al país y tener la oportunidad de volver en algún momento siempre está", señaló el futbolista nacido en Medellín, de 30 años.

Juan Fernando Quintero anhela volver a la 'tricolor'

"Muy contento con nuestro profesor (Néstor) Lorenzo, lo conozco de hace muchos años. Me alegra mucho su presente, es una persona que conoce mucho el fútbol colombiano, es muy cercano a los jugadores y se ve reflejado en los resultados. En lo personal, siempre preparándome para poder dar la mano. Siempre con la ilusión de poder representar a mi país y ser importante. Que todos los colombianos se sientan orgullosos", concluyó.