Ya hay fecha para el regreso de Jamal Musiala en Bayern Múnich: ¿Peligra la titularidad de Luis Díaz?

Jamal Musiala, una de las grandes promesas del fútbol mundial, tuvo que pasar varios meses por fuera de las canchas luego de una grave lesión que sufrió durante el Mundial de Clubes 2025, cuando Bayern Múnich enfrentó a París Saint-Germain en cuartos de final.

El volante alemán disputó un balón con el portero Gianluigi Donarumma, pero su pie quedó bajo el cuerpo del italiano, provocando una fractura de peroné asociada a una luxación de tobillo. Tras superar operación y recuperación, está muy cerca de regresar a los terrenos de juego.

Posible fecha de regreso para Jamal Musiala

Desde los medios oficiales del Bayern Múnich reportaron que Musiala regresó a entrenamientos grupales después de seis meses, pero todavía está adelantando algunas sesiones individuales para dar por finalizada la etapa de readaptación deportiva.

De acuerdo a lo expresado por el técnico Vincent Kompany, espera que en los primeros partidos del 2026 ya pueda contar con él. "Ojalá pueda entrenar un poco antes de Navidad. Sería una gran sensación, tanto para el equipo como para él. Y luego debería tener sus primeros minutos de juego en enero. Ese sería el plan ideal para nosotros".

¿Peligra la titularidad para Luis Díaz?

Luis Díaz es uno de los titulares indiscutibles para el cuerpo técnico del Bayern, pero la irrupción de Musiala en el equipo hará que se tenga que replantear todo, pues se espera que siga siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo después del largo tiempo de baja.

RELACIONADO Luis Díaz ya vive el Mundial 2026 y el esperado choque ante Cristiano Ronaldo

Mientras Díaz no ha estado disponible por lesión, quien ha venido actuando ha sido el juvenil Lennart Karl, quien ha destacado con goles, pero se ha sentido la ausencia de Díaz por la banda. Por esta razón, se espera que Musiala termine jugando por el medio en lugar de Serge Gnabry y que el colombiano mantenga su titularidad por la izquierda del ataque.