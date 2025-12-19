CANAL RCN
Deportes

Ya hay fecha para el regreso de Jamal Musiala en Bayern Múnich: ¿Peligra la titularidad de Luis Díaz?

El volante alemán se recuperó de una dura lesión en el Mundial de Clubes de la FIFA y ya está listo para su regreso a las canchas

Jamal Musiala Bayern Múnich
FOTO: Jamal Musiala - IG

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
06:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Jamal Musiala, una de las grandes promesas del fútbol mundial, tuvo que pasar varios meses por fuera de las canchas luego de una grave lesión que sufrió durante el Mundial de Clubes 2025, cuando Bayern Múnich enfrentó a París Saint-Germain en cuartos de final.

¡Hasta el Bayern Múnich celebró el título del Junior! Este fue el mensaje
RELACIONADO

¡Hasta el Bayern Múnich celebró el título del Junior! Este fue el mensaje

El volante alemán disputó un balón con el portero Gianluigi Donarumma, pero su pie quedó bajo el cuerpo del italiano, provocando una fractura de peroné asociada a una luxación de tobillo. Tras superar operación y recuperación, está muy cerca de regresar a los terrenos de juego.

Posible fecha de regreso para Jamal Musiala

Desde los medios oficiales del Bayern Múnich reportaron que Musiala regresó a entrenamientos grupales después de seis meses, pero todavía está adelantando algunas sesiones individuales para dar por finalizada la etapa de readaptación deportiva.

El papá de Luis Díaz presenta 'El Polvo de la Vecina', su nuevo tema decembrino
RELACIONADO

El papá de Luis Díaz presenta 'El Polvo de la Vecina', su nuevo tema decembrino

De acuerdo a lo expresado por el técnico Vincent Kompany, espera que en los primeros partidos del 2026 ya pueda contar con él. "Ojalá pueda entrenar un poco antes de Navidad. Sería una gran sensación, tanto para el equipo como para él. Y luego debería tener sus primeros minutos de juego en enero. Ese sería el plan ideal para nosotros".

¿Peligra la titularidad para Luis Díaz?

Luis Díaz es uno de los titulares indiscutibles para el cuerpo técnico del Bayern, pero la irrupción de Musiala en el equipo hará que se tenga que replantear todo, pues se espera que siga siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo después del largo tiempo de baja.

Luis Díaz ya vive el Mundial 2026 y el esperado choque ante Cristiano Ronaldo
RELACIONADO

Luis Díaz ya vive el Mundial 2026 y el esperado choque ante Cristiano Ronaldo

Mientras Díaz no ha estado disponible por lesión, quien ha venido actuando ha sido el juvenil Lennart Karl, quien ha destacado con goles, pero se ha sentido la ausencia de Díaz por la banda. Por esta razón, se espera que Musiala termine jugando por el medio en lugar de Serge Gnabry y que el colombiano mantenga su titularidad por la izquierda del ataque.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

¿Quién es Sebastián Valencia, nuevo refuerzo de Millonarios para el 2026?

Independiente Medellín

Reveladoras imágenes de horas previas a los desmanes en el Atanasio Girardot

River Plate

José Enamorado podría irse de Junior: el gigante argentino que busca al delantero

Otras Noticias

Pensiones

Consejo de Estado toma importante decisión sobre mesada 14 para la fuerza pública: atención pensionados

La decisión cobija a quienes fueron pensionados por el sector defensa.

La casa de los famosos

¡El 'jefe' lo confirmó y ya es OFICIAL! Alejandro Estrada estará en La Casa de los Famosos Colombia 2026

El actor ya entregó sus primeras advertencias tras ser anunciado como nuevo participante. Esto dijo.

Nicolás Maduro

Estados Unidos amplía sanciones contra entorno familiar y presuntos socios de Nicolás Maduro

Declaración de renta

El sueldo en 2026 que le haría declarar renta, de acuerdo a la última UVT establecida por la DIAN

Enfermedades

¿Hinchazón por la comida navideña?: expertos explican cómo reducir los síntomas