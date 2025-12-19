CANAL RCN
Deportes

¿Se cae la llegada de Harold Mosquera a Cerro Porteño? Lo anunciaron y bajaron el post por esta razón

Harold Santiago Mosquera fue pedido por Jorge Bava en Cerro Porteño. ¿Llegará?

Foto: @santafe_oficial en Intagram.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
06:46 p. m.
Harold Santiago Mosquera, que fue uno de los extremos más destacados del último año en el Fútbol Profesional Colombiano, ya terminó su contrato con Independiente Santa Fe.

Sin embargo, a pesar de que tenía un preacuerdo con América de Cali, Cerro Porteño, por pedido de Jorge Bava, le presentó una oferta mejor y el jugador aceptó.

De acuerdo con lo que ha revelado la prensa paraguaya, Harold Santiago Mosquera se comprometió a firmar hasta 2027 con Cerro Porteño.

Fue así como, en la mañana de este 19 de diciembre de 2025, en las redes sociales de Cerro Porteño, se realizó el anuncio oficial. Sin embargo, apenas unos minutos después, el post fue eliminado.

¿Qué ocurrió? ¿Se caerá la llegada de Harold Santiago Mosquera a Cerro Porteño? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta fue la razón por la que Cerro Porteño bajó el anuncio de Harold Santiago Mosquera

Luego de que Cerro Porteño eliminó de manera inesperada el anuncio de Harold Santiago Mosquera, se aclaró rápidamente que el club paraguayo se encuentra inhibido por FIFA y, en consecuencia, todavía no puede confirmar a ninguno de sus refuerzos.

No obstante, según lo que ha trascendido en Paraguay, el vigente campeón de ese país está a pocos detalles de solucionar ese tema.

Por ende, hasta ahora, la llegada de Harold Santiago Mosquera no correría ningún peligro, sino que simplemente el anuncio quedó postergado para cuando Cerro Porteño pueda realizarlo sin enfrentar consecuencias.

Los números de Harold Santiago Mosquera, nuevo refuerzo de Cerro Porteño, en Independiente Santa Fe

Harold Santiago Mosquera estuvo un año y medio en Independiente Santa Fe y fue uno de los jugadores que más se destacó.

Durante su estadía en el 'rojo capitalino', el extremo disputó 4.971 minutos en 71 partidos, anotó 15 goles y realizó 13 asistencias.

 

