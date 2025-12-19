CANAL RCN
Deportes

¿Quién es Sebastián Valencia, nuevo refuerzo de Millonarios para el 2026?

Sebastián Valencia se convirtió en nuevo jugador de Millonarios de cara al 2026. ¿Quién es?

Sebastián Valencia
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
06:11 p. m.
Millonarios comenzó a mover sus fichas de cara a la temporada 2026 y este viernes 19 de diciembre confirmó oficialmente la llegada de un nuevo refuerzo para su plantilla profesional. Se trata del antioqueño Sebastián Valencia, lateral izquierdo de 29 años, quien arriba al conjunto embajador luego de un destacado semestre con Fortaleza, club en el que logró consolidarse y mostrar una versión que despertó el interés de uno de los grandes del Fútbol Profesional Colombiano.

El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales del club capitalino, que continúa reforzándose con jugadores que vienen en crecimiento y con recorrido reciente en la Liga. Valencia se suma a un proyecto que apunta a fortalecer la competencia interna y ampliar las variantes tácticas en una posición clave del campo.

Un semestre sobresaliente en Fortaleza que lo llevó a Millonarios

Sebastián Valencia llega a Millonarios respaldado por números y rendimiento. En el último semestre con Fortaleza disputó 23 partidos oficiales y sorprendió con cuatro goles, una cifra poco habitual para un defensor lateral. Su proyección ofensiva, capacidad para llegar al área rival y regularidad fueron aspectos determinantes para que el club azul pusiera sus ojos en él.

El futbolista nacido en Medellín se destacó no solo por su aporte en ataque, sino también por su fortaleza en el duelo individual y su despliegue físico, características que encajan en el estilo de juego intenso que suele exigir el fútbol de alto nivel en Colombia. Su rendimiento constante terminó siendo clave para dar el salto a un club con mayores aspiraciones deportivas.

Un camino largo hasta consolidarse en el profesionalismo

La carrera de Sebastián Valencia no fue sencilla ni inmediata. Inició su camino en Boyacá Chicó en 2017, donde no logró debutar en la Liga, aunque sí sumó minutos en la Copa Colombia. Posteriormente, tuvo una experiencia internacional en Moca FC de República Dominicana en 2023, una etapa que le permitió ganar continuidad y madurez futbolística.

A su regreso al país, recaló en Leones, equipo de la segunda división, donde disputó 31 partidos y comenzó a mostrar una versión más sólida de su juego. Ese rendimiento le abrió las puertas de Fortaleza a mediados de este año, club en el que finalmente explotó y logró llamar la atención de Millonarios.

Tras oficializarse su fichaje, Valencia expresó su ilusión por este nuevo reto: “Soy fuerte en el mano a mano y espero poder aportar lo mejor de mí para esta institución, para poder lograr los objetivos que nos tracemos”, declaró a las redes sociales del club.

Con esta incorporación, Millonarios apuesta por un jugador que llega en ascenso, con hambre de consolidarse y listo para afrontar el desafío más importante de su carrera profesional.

