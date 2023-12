¿Hay un veto a Quintero? 'Juanfer' reveló por qué no fue convocado a la Selección Colombia

El lunes pasado, Néstor Lorenzo reveló una lista de 20 jugadores convocados para los partidos amistosos de la Selección Colombia en Estados Unidos contra Venezuela y México, y como era de esperarse, hubo varias sorpresas.

Al ser una convocatoria únicamente para jugadores que ya hayan terminado temporada en sus respectivos clubes, el entrenador incluyó varios nombres que nunca había tenido en cuenta, como Macalister Silva, cuyo llamado ha generado mucha expectativa dentro del ambiente del FPC.

¿Juan Fernando Quintero está 'borrado' de la Selección Colombia?

Pero la convocatoria de Lorenzo también ha despertado críticas por la ausencia de varios jugadores de renombre y con buen presente, como el de Juan Fernando Quintero. El volante viene de convertir tres goles en los últimos dos partidos de Racing, que quedó eliminado el domingo de la Copa de Liga Profesional en Argentina, y por eso se esperaba que estuviera dentro de la lista de la selección.

La situación provocó aún más interrogantes luego de que este miércoles se conociera que Néstor Lorenzo convocó a Roger Martínez, compañero de 'Juanfer' en la 'academia'. Ante eso, muchos usuarios de redes sociales empezaron a especular con un supuesto veto para Quintero en la Selección Colombia. ¿Qué tan cierto es eso?.

'Juanfer' explicó los motivos de su no convocatoria para amistosos

Para no dar mayor margen a los rumores, el propio Juan Fernando Quintero se pronunció acerca de su no convocatoria para estos dos amistosos y aseguró a que no se debe ni siquiera a una decisión técnica, sino a una molestia muscular que arrastra y que le impide estar al 100 % para la 'tricolor'.

"Lamentablemente no pude compartir con él (Macalister Silva) ahora por un problema en el aductor, pero la verdad es que se lo merece", dijo el volante antioqueño en diálogo con Win Sports.

Después de un primer semestre de 2023 lleno de señalamientos y controversias en Junior de Barranquilla, 'Juanfer' ha tenido un renacer en Racing en este segundo semestre teniendo un balance de cinco goles y dos asistencias en 16 partidos disputados.