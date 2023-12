Juan G. Cuadrado abrió su corazón y dejó conmovedor mensaje sobre su futuro: ¿se retira?

Las noticias que llegan por parte de Juan Guillermo Cuadrado no son las más positivas, pues luego de varios rumores, se dio a conocer que el jugador de la Selección Colombia se alejará de las canchas por un largo tiempo, esto teniendo en cuenta una lesión que abarca hace varias semanas y que no lo ha dejado mostrar su mejor rendimiento en el Inter.

Ante los diferentes rumores que se ha presentado en la prensa europea, Juan Guillermo Cuadrado explicó por medio de sus redes sociales lo que ha sido esta molestia física, dejando claro que intentó de diferentes formas no llegar al quirófano. Sin embargo, esto no puedo ser posible, puesto que la recuperación y terapias no funcionaron.

Mensaje de Juan Guillermo Cuadrado sobre su lesión

“He venido luchando con un dolor en el tendón y hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso me he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar el 100 %. Queme todas las opciones de tratamiento evitando una cirugía, pero los médicos me dicen que podría ser peor si no tomo esta decisión”, fueron las primeras palabras del atacante colombiano.

Además, dejó claro que se siente triste por no haber mostrado su mejor rendimiento con el Inter, pues vale mencionar que la lesión en el Talón de Aquiles la tuvo en las primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Colombia, perdiéndose varios compromisos con el club italiano.

“Siempre he sido un futbolista que entrega todo, que da siempre lo mejor dentro y fuera de la cancha. Me entristece mucho en este tiempo que llevo por no haberlo podido hacer para este gran club que me ha dado una grandiosa oportunidad. Pero con FE en Dios, porque él hace que todas las cosas ayuden para bien Romanos 8:28″, finalizó Juan Guillermo Cuadrado.

Sin ninguna, el mensaje de Juan Guillermo Cuadrado prendió las alarmas de todos los seguidores del antioqueño, puesto que muchos aseguran que es un mensaje de despedida del fútbol profesional, teniendo en cuenta la avanzada edad que tiene el atacante.

Inter ya busca el reemplazo de Juan Guillermo Cuadrado

Tras la decisión que tomó el cuerpo médico de Inter, Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, dio a conocer que las directivas ya estarían buscando el reemplazo del colombiano para lo que queda de temporada 2023/2024, pues para nadie es un secreto que es una posición que tiene falencias en el equipo italiano.

"Por el momento el único caso que tenemos es el de Cuadrado, quien decidió operarse. Estamos evaluando posibles oportunidades para sustituirlo, nos podría haber dado mucho. Para completar el departamento seguro nos falta un jugador en esa posición”, señaló el vicepresidente del Inter en una conversación con 'Mediaset'.