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Juan Guillermo Cuadrado descendió en la Serie A con Pisa: así fue su temporada

El equipo colombiano terminó descendiendo matemáticamente a falta de tres partidos para que termine el final del campeonato.

Juan Guillermo Cuadrado Pisa Serie A
FOTO: @cuadrado

Noticias RCN

mayo 01 de 2026
07:30 p. m.
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Este viernes, el Pisa de Juan Guillermo Cuadrado jugó ante Lecce en la fecha 35 de la Serie A de Italia con la obligación de ganar para mantenerse en la primera división. Sin embargo, terminaron cayendo por 2-1 en casa, lo que los mandó directamente al descenso.

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El equipo solamente llegó a 18 puntos a lo largo de la campaña, por lo que a falta de 3 partidos para el final del campeonato, matemáticamente ya no pueden alcanzar los puestos de salvación. De hecho, Lecce era el rival directo a vencer para tener más posibilidades de salvación.

Con esto, habrá que ver si el histórico futbolista antioqueño toma la decisión de quedarse jugando en la segunda división del fútbol italiano o busca otro destino para su futuro. Eso sí, su contrato va hasta junio de este año, por lo que todo dependerá de su voluntad.

¿Cómo fue la temporada de Juan Guillermo Cuadrado en Pisa?

Cuadrado lleva un total de 19 partidos en Pisa, 17 en Serie A y 2 en la Coppa Italia. En estos partidos solamente fue inicialista en tres de ellos e ingresó de cambio en los demás, sumando finalmente 532 minutos a lo largo del curso, donde marcó un gol y no pudo entregar ninguna asistencia.

El colombiano, quien llegó a Pisa tras un paso por Atalanta, estuvo muy afectado por las lesiones, perdiéndose alrededor de 15 compromisos por los diferentes problemas físicos que enfrentó, por lo que fue una de sus temporadas más flojas en los más de 15 años que lleva en Europa.

¿Cuadrado llegará a la Selección Colombia?

En su momento, Cuadrado tuvo opciones para ir al fútbol árabe o regresar a Colombia, pero tomó la decisión de mantenerse en una de las cinco grandes ligas para estar en el radar de la Selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo.

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Sin embargo, el técnico Néstor Lorenzo no volvió a convocarlo desde antes de la Copa América de 2024. Aunque ha manifestado que es un jugador del equipo, todo parece indicar que no se dará este último llamado al combinado nacional.

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