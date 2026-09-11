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El sentido mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras firmar con Millonarios en este 2026

El referente se pronunció mediante sus redes sociales.

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2026
01:56 p. m.
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En otro movimiento histórico para el fútbol profesional colombiano, Millonarios confirmó oficialmente la vinculación del experimentado carrilero y volante antioqueño Juan Guillermo Cuadrado. El jugador de 38 años, referente indiscutible de la Selección Colombia y de una destacada trayectoria en la élite europea, selló un acuerdo con el conjunto embajador hasta junio de 2027.

Tras finalizar su última etapa en la Serie A de Italia con el Pisa, Cuadrado aprovechó la ventana de inscripciones para jugadores libres y acordó su vinculación directa con la institución capitalina.

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El fichaje representa el regreso del nacido en Necoclí al rentado local después de 17 años. Su salto al balompié internacional se dio en 2009 tras descollar con el Independiente Medellín, iniciando una brillante expedición por el viejo continente que incluyó pasos destacados por Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán y finalmente el Pisa.

A lo largo de casi dos décadas en Europa, el antioqueño acumuló un palmarés envidiable que incluye seis títulos de Serie A, cuatro Copas de Italia, una Premier League y una Copa de la Liga de Inglaterra, además de haber disputado los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 con la camiseta tricolor.

Sus primeras palabras y el sentido adiós al balompié europeo

Poco después de confirmarse el acuerdo y de ser presentado ante la afición albiazul, Cuadrado compartió sus sensaciones a través de sus canales oficiales con un emotivo mensaje de despedida dedicado al fútbol de Europa.

El jugador expresó su profunda gratitud a las instituciones que impulsaron su carrera profesional, haciendo una mención especial a la Juventus de Turín, club donde permaneció durante la mayor parte de su éxito en el fútbol internacional.

En su publicación, el volante acompañó sus palabras con un versículo bíblico y palabras de agradecimiento a la nación italiana, donde consolidó la mayor parte de su vida profesional y personal.

“Después de casi 20 años en Europa no sé qué escribir. Simplemente, gracias a cada club que me permitió crecer como jugador y persona, en especial a la Vecchia Signora (Juventus), donde pasé el mayor tiempo de mi carrera”, escribió Cuadrado.

Para el cuerpo técnico comandado por Alberto Gamero, la llegada de Cuadrado supone una solución estratégica. Tras sufrir la baja de Jhomier Guerrero por una fractura de peroné durante el clásico bogotano, el cuadro albiazul requería con urgencia reforzar el costado derecho.

Cuadrado aportará jerarquía, polivalencia y velocidad a la banda del club capitalino. Aunque el futbolista se encuentra en fase de reacondicionamiento físico debido a que no disputa un partido oficial desde el cierre de la temporada italiana en mayo, el cuerpo técnico confía en que su proceso de adaptación sea rápido para que pueda debutar lo antes posible en la Liga BetPlay y liderar las aspiraciones del equipo en los torneos nacionales.

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