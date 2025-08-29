CANAL RCN
Deportes

Juan Guillermo Cuadrado le pidió selección a Néstor Lorenzo: “Quiero ir al Mundial”

Juan Guillermo Cuadrado habló en las últimas horas sobre su ilusión de estar en un nuevo Mundial con la selección Colombia.

Juan Cuadrado
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
02:21 p. m.
Juan Guillermo Cuadrado, actual jugador del Pisa de la Serie A de Italia, volvió a ser noticia tras dejar en claro que sueña con disputar el Mundial de Estados Unidos 2026 con la Selección Colombia. Aunque no ha sido convocado recientemente por el técnico Néstor Lorenzo, el futbolista de 37 años no pierde la esperanza y asegura que seguirá trabajando para ganarse un lugar.

El antioqueño, que se mantiene en una liga de primer nivel pese a no atravesar su mejor momento deportivo, habló con La Gazzetta dello Sport sobre sus objetivos. “Tengo dos metas: la permanencia con el Pisa y ser convocado para el Mundial. Puedo ser útil tanto para el club como para la Selección con mi experiencia y mis habilidades. Sigo jugando por la pasión y el amor que siento por el fútbol”, afirmó.

Además, Cuadrado destacó su aporte dentro y fuera del campo: “¿Qué puedo aportar al Pisa? Mucho, independientemente de los minutos jugados: centros, regates, asistencias. Y en el vestuario puedo ayudar a los jóvenes que llegan a la Serie A. Este es un grupo extraordinario, todos están trabajando juntos en la misma dirección”.

Experiencia y liderazgo como carta de presentación

El exjugador de Juventus, Chelsea e Inter de Milán dejó claro que su fichaje por el Pisa no fue casualidad. Según explicó, el entrenador Alberto Gilardino lo convenció con un proyecto ambicioso y con la idea de tenerlo como pieza clave dentro y fuera de la cancha. “Acepté la oferta rápidamente porque me mostró que me necesitaba”, reconoció Cuadrado.

De cara a 2026, el jugador sabe que el reto es grande: deberá recuperar continuidad, mantener su estado físico y demostrar que su experiencia sigue siendo valiosa. Con la Selección Colombia en plena renovación y Néstor Lorenzo apostando por nuevas generaciones, el regreso de Cuadrado dependerá de su rendimiento en Italia. Sin embargo, su mensaje es claro: mientras haya fútbol en sus piernas, seguirá soñando con vestir la camiseta amarilla en una Copa del Mundo.

