Néstor Lorenzo dará gusto a hinchas con un llamado que hace mucho estaban pidiendo

Noticias RCN pudo conocer que Néstor Lorenzo convocará a un jugador que hace mucho se estaba pidiendo para la selección Colombia.

Sergio García

agosto 26 de 2025
03:43 p. m.
La selección Colombia se prepara para afrontar las últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, y todo indica que habrá novedades en la lista de Néstor Lorenzo. Según pudo conocer Noticias RCN, el extremo Duván Vergara sería uno de los llamados para integrar el equipo nacional, tras consolidarse como figura de Racing de Argentina.

El futbolista de Montería atraviesa un momento estelar en la Liga argentina y en la Copa Libertadores, donde ha sido titular en un club que ya está entre los ocho mejores del continente. Su capacidad para desbordar por las bandas, su velocidad y su eficacia en el uno contra uno han hecho que la afición colombiana reclame su presencia en la Tricolor desde hace meses.

De figura en América de Cali a destacar en Racing

Vergara ya venía mostrando condiciones sobresalientes desde su etapa en América de Cali, donde fue protagonista de títulos locales y despertó el interés de equipos internacionales. Racing apostó por su talento, y el extremo ha respondido con actuaciones consistentes, ganándose la confianza del cuerpo técnico y el respaldo de la hinchada.

A pesar de sus méritos, hasta ahora Néstor Lorenzo habría decidido darle la oportunidad. El técnico argentino ha mantenido una base sólida en el equipo, pero su decisión de incluir a Vergara sería una señal clara de que busca variantes ofensivas para sellar cuanto antes la clasificación al Mundial.

¿Tendrá minutos frente a Bolivia o Venezuela?

La incógnita ahora pasa por saber si Duván Vergara tendrá participación en los partidos contra Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y contra Venezuela, como visitante. Ambos compromisos son claves para asegurar la presencia de Colombia en la cita mundialista, y el extremo podría aportar frescura y desequilibrio en la recta final de la eliminatoria.

El llamado de Vergara representa no solo el reconocimiento a su gran nivel, sino también una oportunidad para que la selección explore nuevas alternativas en ataque de cara al futuro inmediato.

