Rodrigo Contreras puso sobre la mesa su futuro en Millonarios

Rodrigo Contreras habló de su presente y futuro en el fútbol. El delantero argentino reveló que su representante llegó a Colombia para avanzar en las conversaciones con Millonarios para definir su renovación.

En diálogo con el programa Medio Tiempo de Win Sports, el atacante contó que las próximas reuniones pueden ser determinantes para resolver su situación contractual.

¿Qué dijo Rodrigo Contreras sobre su continuidad?

Mi representante llegó al país ayer. Creo que esta semana se juntará con el club y que se pueda avanzar para estar tranquilo y pensar en lo que va a ser mi futuro con Millonarios, aseguró Contreras.

El argentino es protagonista, titular indiscutible en Millonarios y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la hinchada. Ese rendimiento también despertó el interés de otros equipos, pero, según explicó, su intención no es buscar una salida.

Contreras reconoció que tuvo varias opciones para cambiar de club, aunque su experiencia en Bogotá pesa en la decisión.

Yo estoy muy feliz acá. Tuve un semestre muy bueno y hubo muchas opciones de salir, pero yo estoy en un lugar donde me siento cómodo y feliz. La gente me ha dado mucho cariño, manifestó.

El delantero también destacó la conexión que logró con los aficionados en poco tiempo y dejó abierta la puerta para permanecer durante varias temporadas.

Rodrigo Contreras quiere seguir en Millonarios

Más allá de las ofertas que recibió, el atacante aseguró que se siente valorado dentro del conjunto embajador y espera seguir aportando en busca de objetivos deportivos.

Es muy difícil tener todo el impacto que tuve en tan poco tiempo. Soy un agradecido y estoy contento en Millonarios. Ojalá que sea por mucho tiempo, expresó.

Mientras se define la renovación, Contreras también habló de la respuesta que tuvo el plantel frente al terremoto que afectó diferentes regiones de Colombia. El futbolista destacó las campañas impulsadas por sus compañeros para recolectar ayudas.

Recordó, por ejemplo, el centro de acopio promovido por Leonardo Castro y su esposa para enviar donaciones a Pereira, además de la iniciativa que adelantó junto a Mateo García y otros integrantes del equipo para reunir alimentos y elementos de primera necesidad destinados a Cali, Pereira, Chocó y Manizales.

Para Contreras, la emergencia dejó de lado cualquier rivalidad futbolística. “Aquí no hay colores, tenemos que estar todos más unidos que nunca”, afirmó.

Ahora, la atención vuelve al futuro deportivo del delantero. Con su representante ya en Colombia, las conversaciones entre las partes podrían definir en los próximos días si Rodrigo Contreras extiende su vínculo con Millonarios.