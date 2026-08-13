Leonardo Castro y su esposa se unieron para ayudar a los damnificados del terremoto

Leonardo Castro y su esposa Daniela Múnera pusieron en marcha una campaña para recolectar ayudas destinadas a las familias afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia. El punto de recepción estará habilitado en Bogotá hasta el 17 de agosto.

La iniciativa comenzó este 13 de agosto en la calle 17A #69B-74, en el barrio Montevideo de Bogotá, donde los ciudadanos pueden llevar diferentes elementos que posteriormente serán trasladados a Pereira, una de las zonas golpeadas por la emergencia.

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El delantero de Millonarios quiso involucrarse directamente en la campaña y estará junto a su esposa recibiendo las donaciones. El centro de acopio funcionará en horas de la mañana y hasta las 6:00 p. m.

¿Qué ayudas están recibiendo Leonardo Castro y su esposa?

La campaña está enfocada en reunir artículos que puedan responder a algunas de las necesidades de las familias que perdieron viviendas y pertenencias tras el terremoto.

Entre los elementos que pueden llevar los ciudadanos se encuentran:

Agua y productos de hidratación.

Alimentos no perecederos.

Cobijas y almohadas.

Colchonetas y carpas.

Linternas y pilas.

Artículos de aseo personal.

Ropa en buen estado.

Elementos para mascotas.

Medicamentos vigentes y en condiciones adecuadas.

Leonardo Castro y Daniela Múnera hicieron un llamado a quienes quieran sumarse a la campaña para aportar de acuerdo con sus posibilidades. La intención es reunir la mayor cantidad de insumos y trasladarlos posteriormente hacia las comunidades afectadas.

Leonardo Castro y su cariño por Pereira

La campaña tiene un componente especialmente cercano para el atacante de Millonarios. Aunque nació en El Tambo, Cauca, Pereira ocupa un lugar importante en su historia personal y deportiva.

El futbolista creció en la capital de Risaralda y allí comenzó a trabajar mientras intentaba abrirse camino en el fútbol profesional. Años después, su relación con el Deportivo Pereira se convirtió en uno de los capítulos más importantes de su carrera.

Con el conjunto matecaña fue protagonista del título de la Liga BetPlay 2022-II, la primera estrella en la historia del club. En aquella campaña terminó como goleador del equipo con 15 tantos.

Ahora, su vínculo con Pereira se traslada fuera de las canchas. Castro decidió utilizar su alcance y el apoyo de su familia para movilizar donaciones desde Bogotá hacia las personas afectadas por el terremoto.

Además, sus familiares y personas cercanas permanecen en Pereira, una de las ciudades que sufrió las consecuencias del movimiento sísmico.

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El centro de acopio permanecerá activo hasta el sábado 17 de agosto, con la expectativa de reunir suficientes suministros para apoyar a las comunidades que todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia.