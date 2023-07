A ‘JuanFer’ lo empezaron a borrar: hinchas remueven su nombre de la camiseta

Juan Fernando Quintero abandonó el Junior de Barranquilla después de disputar tan solo siete partidos en el primer semestre del año y los aficionados del cuadro rojiblanco se han mostrado muy molestos con el jugador debido a todo el cariño e ilusión que habían depositado sobre él, incluso recibiéndolo con más de 40.000 hinchas en el Metropolitano.

Quintero arribó a principios de este año al Junior en lo que representó la transferencia más grande de la historia del fútbol colombiano, con cifras salarias nunca antes vistas en el país, pero su paso con el equipo de la capital del Atlántico no fue el mejor y se marcha sin pena ni gloria.

"No me siento cómodo y me voy porque en el aspecto futbolístico no encajo y en muchas cosas del manejo de grupo y que está habituado a hacer el profesor tampoco", dijo Quintero a Win Sports.

"Estoy escuchando ofertas, no niego que tengo. Estoy abierto a cualquier cosa (...) siempre hay propuestas por cualquier parte del hemisferio, del mundo", agregó el exjugador de River Plate.

Recibido en enero por decenas de miles de aficionados del equipo más popular del Caribe colombiano, Quintero abandona el Junior sin mostrar su mejor versión por un golpe en la tibia izquierda que lo marginó de las canchas y tras prematuras eliminaciones en la liga colombiana y la Copa Sudamericana.

Los hinchas del Junior han mostrado su disgusto con la dirigencia por la operación y salida de Quintero, pero sobre todo con el mismo jugador, a quien recibieron y apoyaron enormemente durante su lesión.

Las reacciones por el abandono de Juanfer Quintero no se hicieron esperar

Todos esperaban volver a ver a ‘JuanFer’ con la camiseta rojiblanca en el Metropolitano de Barranquilla, pero ante la negativa del jugador con el proyecto de Hernán Darío Gómez, ahora los hinchas empiezan a tomar drásticas decisiones para borrar lo más rápido posible la fugaz permanencia del antioqueño en el club.

Así lo han dejado ver en redes sociales los hinchas y empresas de estampados que ofrecen eliminar el nombre de Quintero de la camiseta que miles de aficionados compraron recién arribó el jugador al club.

Con ilusión te estampamos y con la decepción te removemos.



Primer proceso de remoción dorsal "Quintero" camiseta JUNIOR FC 2023.



Esperemos el próximo dorsal que se estampe encima del 10 "encaje" perfecto.

Finalmente, a pesar de contar ‘JuanFer’ y con otras estrellas como el exatacante del AC Milan y Villarreal Carlos Bacca, Junior quedó eliminado en la primera fase de la Copa Sudamericana y finalizó el Apertura colombiano en la novena casilla y fuera del grupo de clasificados a las semifinales.