‘JuanFer’ recordó polémica salida del ‘Bolillo’ en Bucaramanga: “Doble moral”

Juan Fernando Quintero rompió el silencio sobre su comentada salida del Junior de Barranquilla este lunes 10 de julio y el mediocampista antioqueño no se guardó nada respecto a los rumores de una posible pelea con el entrenador ‘Bolillo’ Gómez, incluso recordando el momento en el que el DT renunció a Atlético Bucaramanga después de 13 días de haber llegado.

Quintero fue contundente al asegurar que no tenía ningún problema, más allá de su módulo de trabajo, con el ‘Bolillo’ Gómez y su decisión de dejar el Junior de Barranquilla previo al inicio del segundo semestre del fútbol colombiano 2023 obedece tan solo a que no se sentía parte del grupo y los planteamientos del entrenador no le convenían.

En entrevista con Win Sports, ‘JuanFer’ reveló sus razones para abandonar la institución barranquillera y señaló que se trató netamente de una decisión personal por los planteamientos del entrenador.

“Aclaro que yo no tengo absolutamente nada en contra del profe ‘Bolillo’ Gómez. Si yo tuviera algo en contra de él, yo no hubiese ido a despedirme a su oficina uno por uno. El fútbol se acaba y quedan las personas”, indicó.

El mediocampista ex River Plate también fue claro al señalar que muchas veces se da la doble moral en Colombia, por lo que recordó el episodio del ‘Bolillo’ Gómez como entrenador de Atlético Bucaramanga, donde ni siquiera alcanzó a dirigir un partido, pues renunció 13 días después de haber firmado su contrato.

“Yo tomé la decisión en el momento de decir ‘no soy capaz de seguir, no encajo’, fui donde Fuad Char. Es una decisión respetable como ha pasado también. Esa es la doble moral que existe. En Bucaramanga creo que el profe (Hernán Darío) fue y a los dos días se fue y él tendrá sus razones, yo tengo las mías. ¿Quién cuestiona eso? Nadie”, manifestó.

Estas declaraciones se suman a todo lo que ha sido la polémica entre el ‘Bolillo’, ‘JuanFer’ y el Junior de Barranquilla durante las últimas semanas.