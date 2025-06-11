'Juanfer' Quintero contó qué hay detrás de sus reacciones al ser sustituido en River Plate

Juan Fernando Quintero ofreció declaraciones en la conferencia de prensa previa al Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la fecha 15 de la liga argentina.

En un momento clave de la temporada, el ‘10’ habló sobre el presente del equipo, del respaldo al técnico Marcelo Gallardo y de sus sensaciones cuando es reemplazado durante los partidos.

Quintero reafirma el apoyo del plantel a Marcelo Gallardo

Quintero fue enfático en respaldar a Gallardo. “El club dejó claro que el apoyo al entrenador es grandísimo. Es importante para nosotros saber que contamos con nuestro entrenador y eso redobla la apuesta. En estos momentos duros es donde se ve el apoyo real”, expresó.

El mediocampista destacó que el equipo mantiene una relación de respeto con el técnico, incluso en el momento complicado que atraviesan. “En ningún momento le soltaríamos la mano a él, sería falta de respeto tener esa mentalidad”, agregó.

“No es nada personal”: Quintero sobre sus sustituciones

Uno de los temas más comentados en torno a Quintero ha sido su reacción cuando Gallardo decide sustituirlo. Las cámaras han captado en varias ocasiones su incomodidad al ser reemplazado, como ocurrió en un reciente encuentro ante Talleres.