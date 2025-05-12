El movimiento que celebra el fútbol callejero y la cultura urbana se toma Medellín: de esto se trata

Medellín fue el escenario de Juega Salvaje, torneo de fútbol callejero organizado por Futto x Nike y que impulsa el talento, la creatividad y la pasión por el fútbol desde la esencia del juego de barrios. El campeonato se llevó a cabo en 50|50, ubicado en el barrio Perpetuo Socorro.

Juega Salvaje nació con el propósito de recuperar la esencia auténtica del fútbol, promoviendo la apropiación del espacio público, el bienestar juvenil, la expresión libre a través de un deporte que une a todo el planeta y la cultura urbana.

La unión entre Futto y Nike convierte este torneo de fútbol callejero en un punto de encuentro imperdible para quienes viven el fútbol como un estilo de vida.

Futto es el reflejo de una cultura que nace entre rejas oxidadas, muros grafiteados y canchas improvisadas. En Medellín, los torneos de barrio son más que un partido: son una fiesta, un ritual, una forma de soñar más grande. Son esos momentos donde el barrio se viste de esperanza y donde cada jugada grita que aquí hay talento.

¿De qué se trata Juega Salvaje?

Para 2026, Nike Colombia presentará Toma El Juego, la plataforma de fútbol callejero que ya fue lanzada en Los Ángeles, Estados Unidos, y que prestará su servicio a las comunidades de fútbol en el país. Se ampliará en Medellín y Bogotá uniendo la cultura del fútbol hiperlocal, la afición y el juego con la próxima generación de atletas.

“Juega Salvaje es el abrebocas de algo emocionante que se vendrá el próximo año para Nike Colombia y es Toma El Juego, una plataforma de fútbol callejero dirigida por jóvenes diseñada para liberar la alegría, la libertad y la expresión creativa del juego a través de torneos de barrio y experiencias impulsadas por la comunidad. Todo esto refleja la dedicación de Nike por fomentar la creatividad y la cultura del fútbol”, explica Juan Carlos Galindo, Gerente General de Nike Colombia.