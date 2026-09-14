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Jugador de Millonarios sufrió conmoción cerebral: agresor solo recibió tarjeta amarilla

La acción se presentó a los 21 minutos del juego Cúcuta vs. Millonarios y el defensor debió salir en ambulancia.

Jugador de Millonarios sufre conmoción cerebral.
Foto: Captura de pantalla Win Sports

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
09:38 a. m.
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El domingo 13 de septiembre, por la fecha 10 de la Liga Betplay 2026-II, Cúcuta recibió a Millonarios en un partido que terminaría ganando el club bogotano por 2-1 con anotaciones de Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras.

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Con la victoria, los 'embajadores' llegaron al segundo lugar en la tabla de posiciones con 16 unidades conseguidas, mientras el Cúcuta Deportivo volvió a quedar último en la tabla de posiciones del descenso.

Sin embargo, más allá de la importante victoria, toda la atención se fue hacia el defensor Samuel Martin, que luego de recibir un codazo por parte de un rival, debió ser sustituido y posteriormente retirado en ambulancia.

Samuel Martin sufrió conmoción cerebral

Finalizado el partido, en rueda de prensa el entrenador Alberto Gamero informó que, antes de salir hacia el hospital, el médico del club le confirmó que el jugador tenía una conmoción cerebral y que lo había visto bastante mal. "Dios quiera que no sea nada grave", manifestó el técnico albiazul.

Aún no hay un parte médico oficial emitido por Millonarios que, después de los respectivos exámenes médicos, tendrá que ser anunciado para conocer la gravedad de la lesión y el tiempo que el jugador tendría que estar fuera de las canchas.

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Polémica por decisión arbitral

Tras la infracción, el juez del compromiso, Bismark Santiago, le mostró tarjeta amarilla a Kevin Tamayo, autor de la infracción, ya que no se consideró como una falta grave. Sin embargo, la polémica surgió después de ver la repetición de la jugada, ya que hinchas y periodistas consideran que el VAR debió intervenir para revisar la acción y mostrar tarjeta roja al jugador de Cúcuta Deportivo.

Por la gravedad de la lesión, podría haber intervención por parte de la Dimayor y resta esperar algún comunicado oficial por parte del ente que rige al fútbol colombiano.

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