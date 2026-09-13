Bombazo! Ecuador rompe el mercado y contrata a director técnico de lujo

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha dado una de las noticias del año en materia deportiva este 13 de septiembre al oficializar la contratación del múltiple campeón Marcelo Gallardo como director técnico de la selección absoluta de mayores por los próximos 4 años.

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Con la contratación de Gallardo, Ecuador continúa con la línea de entrenadores argentinos que los han llevado a los mundiales de Qatar y Estados Unidos con Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece, respectivamente.

El ex técnico de River Plate fue uno de los nombres que sonó, justamente, para volver a dirigir al club argentino después de la destitución de Eduardo Coudet, pero los rumores que lo vinculaban con la selección tricolor durante casi un mes se confirmaron este viernes, dando así un golpe sobre la mesa y poniendo a Ecuador como una de las favoritas a pelear la próxima Copa América en 2028.

Primera experiencia en selecciones para Marcelo Gallardo

Después de dirigir a Nacional de Uruguay, River de Argentina y Al Ittihad, el 'Muñeco' tendrá su primera experiencia como entrenador de una selección nacional; su nombre también se vinculó a la Selección Argentina después de que Lionel Scaloni puso en duda su continuidad, pero nunca trascendió una oferta formal.

El técnico, ganador de múltiples títulos en su paso por River Plate, tendrá la posibilidad de comandar una selección con jugadores jóvenes que ya son figuras en Europa como William Pacho, Moisés Caicedo, Piero Hincapié o Gonzalo Plata, por lo que su vasta experiencia será uno de los principales atractivos para conocer cómo jugará la Ecuador de Marcelo Gallardo.

Palmarés de Marcelo Gallardo

En su primera experiencia como entrenador, Marcelo Gallardo consiguió un título del campeonato local con Nacional de Uruguay. En 2014 llegó a River Plate para quedarse por siempre en la historia del club como uno de los máximos ídolos del 'millonario' logrando 14 títulos en los que se destacan la Copa Libertadores 2018 ganada a su archirrival Boca Juniors en Madrid, la Copa Libertadores 2015 y la Copa Sudamericana 2014 después de eliminar a Boca en semifinales.

Fueron en total 7 títulos nacionales y 7 títulos internacionales en su primer ciclo con la 'banda cruzada' antes de dar un paso al costado en 2022.