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Martín Elías Jr. se pronunció por accidente de su bus que dejó dos fallecidos en Santander

Martín Elías Jr. se pronunció tras el accidente del bus de su agrupación en Santander que dejó dos personas fallecidas. Esto dijo el cantante.

Martín Elías Jr. se pronunció por accidente de su bus que dejó dos fallecidos en Santander
Foto: Martin Elías Jr (Instagram) y redes sociales

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
09:36 a. m.
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El cantante vallenato Martín Elías Jr. se pronunció luego del trágico accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el bus que transportaba a integrantes de su agrupación.

El hecho sucedió durante la madrugada del domingo en una vía de Santander y dejó dos personas fallecidas.

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Según la información conocida, el siniestro se registró hacia las 4:00 a.m. en la carretera que comunica a Puente Nacional con Barbosa, cuando el autobús y una motocicleta se vieron involucrados en el accidente. Los músicos regresaban después de una presentación realizada en Chiquinquirá, Boyacá.

¿Qué dijo Martín Elías Jr. sobre el accidente?

Tras conocerse el caso y las diferentes versiones que circularon en redes sociales, Martín Elías Jr. publicó este lunes 14 de septiembre un mensaje en sus redes sociales para confirmar que tanto él como los integrantes de su equipo se encuentran bien.

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"Gracias a Dios estamos bien y también mis muchachos. Todos los días nos levantamos intentando luchar por ustedes mi gente y así mismo estamos expuestos a muchas cosas pero también tenemos como jefe a Dios que nos cuidó y cuidará. Seguiremos recorriendo Colombia por ustedes mis martinistas💛🙏🏽. Dios que reciba en su reino a las victimas", expresó el artista.

El mensaje rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes habían manifestado preocupación por el estado de salud del cantante y de los músicos que viajaban en el vehículo.

¿Quiénes fueron las víctimas del accidente en Santander?

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Ferney León Chamarro y José Ángel León Chamarro, de 26 y 27 años, respectivamente. De acuerdo con los reportes conocidos, los dos jóvenes eran hermanos y se movilizaban en la motocicleta involucrada en el siniestro.

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Ambos fallecieron en el lugar debido a la gravedad del accidente y al vulnerabilidad que representa una motocicleta.

Entretanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque y así determinar responsabilidades.

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