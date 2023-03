¡Inaceptable! Desgarrador relato de Vanessa Córdoba tras ser víctima de acoso sexual

Cada vez siguen creciendo las denuncian de mujeres que han vivido algún tipo de acoso sexual en Colombia, haciendo prender las alarmas en todas las autoridades, pues se dio a conocer que durante los últimos meses ha crecido considerablemente el acoso sexual a las mujeres en los diferentes departamentos de nuestro país.

La última persona que vivió un acoso sexual fue Vanessa Córdoba, hija del exarquero Óscar Córdoba, y arquera de Atlético Nacional, que por medio de sus redes sociales denunció que fue víctima de acoso por parte de un desconocido, a través de una plataforma FaceTime.

A través de sus redes sociales, la jugadora del equipo ‘verdolaga’ relató el incidente tras recibir una llamada de una persona desconocida por medio de la plataforma FaceTime: “me entró una llamada por FaceTime de un número desconocido y la rechacé. Volvió a marcar varias veces seguidas y me preocupé, entonces contesté sin cámara y sin hablar”, inició el relato la arquera de la Selección Colombia.

Además, reveló la acción que hizo el individuo que la hizo sentir acosada: “cuando contesté nadie habló ni había cámara y de repente la prenden, y es un tipo masturbándose. Asqueroso”, añadió la arquera de Atlético Nacional.

Por último, la jugadora de la Selección Colombia aseguró que no es frecuente que ella no contesta números desconocidos, pero que lo hizo por la insistencia de la persona que le marco en varias oportunidades.

“Usualmente, no contesto a números desconocidos, pero fue la primera vez que me pasa por FaceTime y realmente me preocupó por la insistencia. En serio que cuál es la lógica detrás de esto. Qué experiencia tan, pero tan desagradable”, finalizó la hija del exaquero de la Selección Colombia y de Millonarios.

Fútbol femenino manchado por acoso sexual

Vale recordar que el fútbol femenino en Colombia siempre ha estado escandalizado por los diferentes acontecimientos de acoso que se ha vivido en las jugadoras del rentado nacional, haciendo que varios entrenadores y directivos estén en el ojo del huracán, puesto que han estado involucrados en estos escándalos.

El más recordado en lo que sucedido en la Selección Colombia Sub-17, cuando una jugadora hizo una denuncia sobre algunos miembros del cuerpo técnico, luego de vivir acoso sexual en la concentración previo al Mundial de Uruguay en el 2018.