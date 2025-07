Escándalo en la eliminatoria sudamericana: jugadores de selección son señalados de dopaje en juego contra Colombia

Un nuevo y explosivo capítulo se ha abierto en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, amenazando con reconfigurar el panorama clasificatorio y empañar la integridad del deporte rey.

Según informaciones que han estallado en las últimas horas, dos futbolistas de la Selección Boliviana habrían arrojado resultados positivos en controles antidopaje realizados tras el crucial encuentro contra Colombia, disputado el 10 de octubre de 2024 en el temido Estadio Municipal de El Alto.

La noticia, que ya resuena con fuerza en los pasillos de la CONMEBOL y la FIFA, ha puesto en tela de juicio el histórico triunfo boliviano que significó el fin del invicto de la Selección Colombia en la competición.

"En el partido contra Colombia, los dos jugadores de Bolivia que fueron al control antidoping dieron positivo. La Fifa es muy laxa, muy elástica, con esto, permite una contraprueba (...) Entonces, no se puede hacer absolutamente nada por el momento. No quita puntos, sanciona a jugadores. Quita puntos cuando son más jugadores, pero como son dos no quita puntos", dijo el periodista Adrián Magnoli.

¿Qué jugadores son los implicados en este caso?

Uno de los nombres que ha comenzado a circular en relación con posibles casos de dopaje en la selección boliviana es el de Boris Céspedes, volante que, según reportes, habría sido detectado con una sustancia prohibida llamada acetazolamida tras un partido previo contra Uruguay.

Si bien Céspedes ha emitido un comunicado defendiéndose y negando cualquier intención de mejorar su rendimiento de forma ilícita, su caso, sumado a las nuevas acusaciones, genera un clima de profunda preocupación.

La acetazolamida, incluida en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) desde 2008, es considerada dopaje por su capacidad de mejorar artificialmente el rendimiento deportivo, lo que añade gravedad a las sospechas.

En el escenario más severo, si se confirmaran los positivos y se demostrara una infracción generalizada o sistemática, Bolivia podría enfrentar sanciones que van desde la pérdida de puntos hasta la descalificación, lo que alteraría drásticamente la tabla de posiciones y el destino de varias selecciones en su camino al Mundial.

Sin embargo, las normativas de la FIFA suelen ser "laxas" en cuanto a la deducción de puntos si los casos de dopaje no superan un determinado número de jugadores, enfocándose más en sanciones individuales para los deportistas involucrados.