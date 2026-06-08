Así quedó el palmarés del fútbol colombiano tras el título de Junior ante Atlético Nacional

Junior de Barranquilla volvió a celebrar un campeonato y escribió un nuevo capítulo en la historia del fútbol colombiano.

El conjunto rojiblanco se consagró campeón de la Liga BetPlay 2026 tras imponerse a Atlético Nacional en el resultado global de la final disputada este lunes festivo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Con esta nueva estrella, el equipo barranquillero alcanzó los 16 títulos de liga y logró igualar la marca histórica de América de Cali, consolidándose entre los clubes más exitosos del país. Además, la conquista reafirma el protagonismo que Junior ha tenido en las últimas décadas dentro del balompié nacional.

Junior igualó a América de Cali en el historial de campeones

El título obtenido frente a Atlético Nacional permite que Junior comparta ahora la cuarta posición entre los equipos más ganadores de la historia del campeonato colombiano.

Aunque Atlético Nacional continúa liderando cómodamente el palmarés con 37 títulos de liga, la lucha por los primeros lugares sigue siendo intensa.

Millonarios permanece en el segundo puesto con 22 campeonatos, mientras que Independiente Santa Fe completa el podio con 19 consagraciones, sumando Liga, Copa, Superliga y torneos internacionales.

La nueva estrella (12) de Junior también le permite ampliar la distancia sobre clubes históricos como Deportivo Cali e Independiente Medellín, que siguen buscando acercarse a los equipos más laureados del país.

Así quedó el palmarés histórico del fútbol colombiano

Tras la consagración del equipo barranquillero, el listado de campeones de la liga colombiana quedó de la siguiente manera:

Atlético Nacional – 37 títulos. Millonarios – 22 títulos. Independiente Santa Fe – 19 títulos. América de Cali – 16 títulos. Junior de Barranquilla – 16 títulos. Deportivo Cali – 12 títulos. Independiente Medellín – 9 títulos. Once Caldas – 5 títulos. Deportes Tolima – 5 títulos.

Con un campeonato aparecen:

Deportivo Pasto.

Deportes Quindío.

Atlético Bucaramanga.

Cúcuta Deportivo.

Deportivo Pereira.

Boyacá Chicó.

Unión Magdalena.

La Equidad.

Boca Juniors de Cali.

El nuevo campeonato de Junior no solo fortalece su legado deportivo, sino que también lo mantiene como uno de los grandes referentes del fútbol profesional colombiano, en una lista histórica que continúa siendo liderada por Atlético Nacional.