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¿La experiencia dejó de ser suficiente? Así están eligiendo las empresas a sus nuevos líderes

Las empresas están cambiando la forma de contratar: estas son las competencias que más valoran.

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Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

julio 26 de 2026
02:04 p. m.
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La forma en que las empresas seleccionan a sus futuros líderes está cambiando. Aunque la experiencia profesional y la formación académica siguen siendo factores relevantes, cada vez cobran más importancia habilidades como la adaptabilidad, la comunicación, la influencia y la capacidad para tomar decisiones en escenarios de incertidumbre.

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Así lo evidencia el estudio Compensación Ejecutiva y Talent Trends 2026, elaborado por Page Executive con la participación de más de 14.000 ejecutivos y líderes empresariales a nivel mundial.

El informe muestra que el 80 % de las organizaciones afirma orientar sus procesos de contratación hacia un modelo basado en competencias, pero solo el 25 % asegura que estas pesan más que la experiencia o los títulos al momento de elegir a un candidato.

El resultado refleja una brecha entre lo que las empresas consideran importante para el liderazgo del futuro y la forma en que actualmente toman sus decisiones de contratación.

¿Qué habilidades están ganando protagonismo en el mercado laboral?

De acuerdo con el estudio, las organizaciones buscan cada vez más perfiles capaces de adaptarse a escenarios cambiantes, comunicarse de manera efectiva, influir en los equipos y responder con rapidez a los nuevos desafíos del entorno empresarial.

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"Las empresas han entendido que el liderazgo del futuro dependerá cada vez más de capacidades como la adaptabilidad, la comunicación, la influencia y la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre. Sin embargo, todavía existe una brecha entre reconocer su importancia y contar con procesos que permitan evaluarlas de manera objetiva y consistente", afirmó Paola Pulgarín, Senior Partner de Page Executive Colombia.

Según el informe, estas competencias responden a un contexto en el que las organizaciones enfrentan transformaciones constantes impulsadas por la digitalización, la evolución tecnológica y los cambios en los modelos de negocio.

¿Por qué sigue siendo difícil contratar líderes con estas competencias?

El estudio señala que uno de los principales retos para las organizaciones es identificar candidatos que realmente cuenten con estas habilidades y establecer metodologías confiables para evaluarlas durante los procesos de selección.

Aunque la inteligencia artificial comienza a incorporarse como herramienta de apoyo para las áreas de recursos humanos, las empresas continúan recurriendo a entrevistas estructuradas y evaluaciones realizadas por especialistas cuando se trata de cargos directivos, debido a que competencias como el liderazgo, la influencia o la capacidad de adaptación siguen requiriendo un análisis más allá de los algoritmos.

Para Pulgarín, las organizaciones que logren identificar el potencial de liderazgo antes que sus competidores estarán mejor preparadas para responder a los cambios del mercado y construir equipos más resilientes.

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Las conclusiones del estudio muestran que el mercado laboral está evolucionando hacia un modelo en el que las habilidades blandas y el potencial de liderazgo ganan terreno frente a criterios tradicionales como la antigüedad laboral o la acumulación de experiencia, una tendencia que podría redefinir la forma en que las empresas seleccionan a sus futuros directivos.

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