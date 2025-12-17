CANAL RCN
No solo fue el título: el botín económico que ganó Junior tras conquistar la Liga BetPlay II-2025

La estrella 11 de Junior llegó con premio económico: los millones que recibirá el campeón del fútbol colombiano.

¿Cuánto dinero ganó Junior por salir campeón Liga BetPlay II-2025?
Foto: Junior

diciembre 17 de 2025
06:41 a. m.
Junior de Barranquilla cerró el 2025 con una doble celebración que va más allá de la vuelta olímpica. El equipo rojiblanco no solo se quedó con el título de la Liga BetPlay II-2025, sino que aseguró ingresos millonarios que fortalecen su proyecto deportivo para la próxima temporada.

¡Junior, el nuevo campeón del fútbol colombiano!
El campeonato, que significó la estrella número 11 en la historia del club, vino acompañado de un premio económico clave y del anhelado boleto a la Copa Conmebol Libertadores 2026.

El conjunto dirigido por Alfredo Arias mostró solidez y contundencia en la final. Tras una amplia ventaja conseguida en Barranquilla, supo administrar el resultado en el partido de vuelta y selló una serie que confirmó su buen momento futbolístico.

Más allá del trofeo, el título representa un impulso financiero y deportivo que posiciona a Junior como uno de los clubes más fuertes del fútbol colombiano.

El premio económico que recibe Junior por ser campeón de la Liga BetPlay

Con la consagración en el torneo colombiano, Junior recibirá 500.000 dólares como premio económico, un incentivo entregado por la Conmebol a través de la Federación Colombiana de Fútbol. Este monto hace parte de un programa que busca fortalecer los torneos locales y premiar el rendimiento deportivo de los clubes campeones.

Cabe aclarar que, pese a ser el patrocinador principal del campeonato, BetPlay no entrega un premio económico directo al ganador de la Liga.

¡Impresionante! Así quedó el palmarés de Teófilo Gutiérrez tras la estrella 11 del Junior de Barranquilla
El incentivo financiero proviene exclusivamente del respaldo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que desde 2022 implementó esta política para aumentar la competitividad en las ligas del continente.

El ingreso adicional por clasificar a la Copa Libertadores 2026

A esta cifra se suma un ingreso aún más significativo: la participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026 le garantiza a Junior 3 millones de dólares adicionales.

Este dinero no solo representa oxígeno financiero, sino una oportunidad para reforzar la nómina, sostener procesos deportivos y competir a nivel internacional con mayor respaldo económico.

En total, el club barranquillero asegurará 3,5 millones de dólares, una fortuna que llega en el mejor momento y que confirma que el título tiene un impacto que trasciende lo deportivo.

Así quedaron los cupos a Libertadores y Sudamericana para 2026 tras el título de Junior
Mientras tanto, Deportes Tolima, subcampeón del torneo, también dirá presente en la Libertadores, aunque deberá disputar las fases previas gracias a su ubicación en la tabla de reclasificación. Junior, en cambio, celebra con estrella, prestigio continental y una chequera que sonríe.

