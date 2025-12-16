CANAL RCN
Así quedaron los cupos a Libertadores y Sudamericana para 2026 tras el título de Junior

Luego de que el equipo 'Tiburón' se quedara con la estrella de Navidad, quedaron definidos las plazas a torneos Conmebol el próximo año.

Clasificados a torneos internacionales en 2026
diciembre 16 de 2025
09:27 p. m.
Junior de Barranquilla salió campeón del fútbol colombiano este 16 de diciembre, ganando la Liga BetPlay 2025-II, superando en la gran final al Deportes Tolima. Con esto, además de sumar una estrella a su palmarés, aseguraron su puesto en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Es oficial: Atlético Nacional e Independiente Medellín fueron sancionados antes de la final de la Copa BetPlay

Con esto, quedó completamente definida la forma en la que se repartieron los cupos para torneos Conmebol el próximo año, recordando que a Colombia se le entregan cuatro plazas en Libertadores (dos a fase de grupos y dos a fase 2) y cuatro lugares en la fase previa de la Sudamericana.

Los equipos colombianos clasificados a Copa Libertadores

  • Independiente Santa Fe (fase de grupos): tras quedar campeón de la Liga BetPlay el primer semestre, fue el primer equipo colombiano clasificado a la Libertadores 2026.
  • Junior de Barranquilla (fase de grupos): el título de Liga en el segundo semestre los ubica en la próxima edición del torneo de clubes más importante del continente.
  • Deportes Tolima (fase 2): a pesar de perder la final, el equipo 'Pijao' quedó en el primer lugar de la tabla de reclasificación y va a fase previa.
  • Independiente Medellín (fase 2): cabe recordar que el último cupo a Libertadores ya no es para el campeón de Copa, sino que también se entrega vía reclasificación, donde el 'Poderoso' tiene el segundo lugar.

Los clubes que clasificaron a Copa Sudamericana

Para la Copa Sudamericana se entregan tres cupos vía reclasificación para clubes que no estén en Libertadores y el cuarto cupo es para el campeón de Copa BetPlay. Sin embargo, como los finalistas de este año están en zona clasificatoria, no define nada quien la gane entre Nacional y Medellín.

Los clasificados a Copa Sudamericana, por su orden en reclasificación:

  • Atlético Nacional.
  • América de Cali.
  • Atlético Bucaramanga.
  • Millonarios.
