¡En la cuerda floja! Juan Cruz Real estaría cerca de ser despedido de Junior

Hasta hace más de una semana, todo era emoción y expectativa con Junior de Barranquilla para este semestre y más con la llegada del ídolo Carlos Bacca. Pero los ánimos han ido a la baja en los días recientes.

Primero fue el empate contra Águilas Doradas el domingo anterior y luego la reciente derrota 1-2 frente a Once Caldas el día de ayer en el marco de la celebración de los 98 años de fundación del club y en el estadio Metropolitano. Con esos resultados, el 'tiburón' llegó a ocho puntos en la presente temporada de la Liga BetPlay y es sexto en la tabla, producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

Ese rendimiento irregular del equipo ha despertado cierto enojo por parte de los directivos del club, que luego de hacer una gran inversión en las contrataciones de Carlos Bacca, Iván Rossi, Nelson Deossa y César Haydar, esperan ver al Junior en las primeras posiciones de la tabla y ganando contra rivales que en el papel, son inferiores por nómina.

Juan Cruz Real podría irse de Junior

En consecuencia, desde Barranquilla salió la noticia que después del medio día de este lunes, los directivo y el entrenador argentino están reunidos para encontrar soluciones para el futuro y no se descarta que Cruz Real pueda ser despedido.

Es más, sumado a los resultados recientes, también está la resistencia sobre el DT por parte de un sector de la hinchada de Junior, pues le han reclamado por la no titularidad de Bacca y Deossa, dos jugadores que han demostrado estar en optimas condiciones físicas y ser diferentes dentro de la cancha cada vez que entran desde el banco de suplentes.

Respecto a esa crítica, Juan Cruz Real respondió en rueda de prensa ayer luego de la derrota con Once Caldas. "Son decisiones que uno toma. Deossa es joven, ha jugado de titular algunas veces y en otras ha entrado. En el caso de Bacca es distinto, es una decisión mía de que vaya despacio. Ya lo había dicho que si no iba de titular este juego, podría serlo el otro. Esta misma pregunta me la debieron haber hecho cuando ingresó ganando".

El entrenador argentino no tiene margen de error en Junior. El semestre pasado, cuando el club hizo un fuerte esfuerzo económico con la compra del 50% de los derechos económicos de Miguel Ángel Borja, más las contrataciones de Fernando Uribe y Daniel Giraldo, el equipo terminó firmando una decepcionante temporada quedando eliminado en cuadrangulares y en fase de grupos de Copa Sudamericana.

A su favor para mantenerse en Junior, Cruz Real tiene el hecho de que apenas está comenzando la temporada y aún resta mucho camino para enderezar el rumbo, y que en Copa Colombia tiene un pie en semifinal luego de haber ganado el juego de ida de cuartos 3-0 frente a Atlético Nacional.