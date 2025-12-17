Junior de Barranquilla va por figura para la Copa Libertadores 2026: habrá esfuerzo económico

Este martes 16 de diciembre, Junior de Barranquilla logró quedarse con el título de la Liga BetPlay tras superar a Deportes Tolima en la final, pero la celebración no ha terminado y al día siguiente ya se conoce el primer rumor importante para la próxima temporada.

Cabe recordar que el equipo barranquillero tiene su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que necesitan armar una nómina importante para competir en el torneo más importante del continente.

La figura que quiere Junior para 2026

De acuerdo a lo reportado por el periodista Mariano Olsen de Win Sports, Junior quiere a Luis Fernando Muriel para el próximo año, jugador que tiene presente en el fútbol de Estados Unidos y que durante varios años brilló en las grandes ligas de Europa y la Selección Colombia.

Según señaló Olsen, en Orlando City, su actual equipo, tienen disposición para dejarlo salir incluso a modo de préstamo, siempre y cuando el equipo interesado esté dispuesto a asumir un porcentaje importante de su salario, el cual es elevado.

Los delanteros de Junior para 2026

En este momento, Junior de Barranquilla podría quedarse sin delanteros para el próximo año, pues Guillermo Paiva termina su contrato y al parecer no sería renovado, Teófilo Gutiérrez está analizando la posibilidad de retirarse y Carlos Bacca viene de una larga lesión.

Finalmente, Stiven 'Titi' Rodríguez seguiría siendo la principal alternativa al consolidarse como un gran suplente en este 2025. Habrá que ver cuáles cambios se presentan y si se abre el espacio para la inminente llegada de Luis Muriel.