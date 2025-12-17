José Enamorado le envió un claro mensaje a Néstor Lorenzo para entrar a la selección

Luego de la consagración de Junior de Barranquilla como campeón del fútbol profesional colombiano, una de las voces que más resonó en la noche de gloria rojiblanca fue la de José Enamorado. El extremo derecho, figura determinante en la gran final frente a Deportes Tolima, no solo celebró el título con emoción, sino que también dejó entrever, de manera sutil y respetuosa, su ilusión de recibir una oportunidad en la selección Colombia, respaldado por el gran momento deportivo que atraviesa.

Enamorado fue decisivo en la serie definitiva, marcando tres goles en los dos partidos de la final y convirtiéndose en uno de los hombres más desequilibrantes del campeonato. Su rendimiento fue clave para que Junior levantara el trofeo y cerrara el semestre como el mejor equipo del país, una vitrina que inevitablemente lo pone en el radar del cuerpo técnico de la Tricolor.

Un mensaje con humildad y argumentos futbolísticos

Tras el pitazo final y en medio de los festejos, el atacante fue consultado por sus opciones de ser tenido en cuenta por la selección Colombia. Lejos de exigir o generar polémica, Enamorado respondió con mesura, destacando el trabajo silencioso que ha venido realizando.

“Yo creo que quedó más que todo demostrado, o sea... yo vengo haciendo un trabajo humildemente bien, lo he mostrado dentro del terreno de juego, le he aportado a mis compañeros, y hoy solo tengo palabras de agradecimiento para Dios”, expresó el futbolista, dejando claro que su mensaje está sustentado en rendimiento y no en discursos.

El extremo también aprovechó para resaltar el proceso colectivo que llevó a Junior al título, destacando la fortaleza mental del grupo en los momentos más complejos del campeonato.

“Resalto mucho la humildad que tuvo este equipo en cuadrangulares, en la final. Nunca nos dimos por vencidos porque cuando nadie daba un peso por nosotros, nosotros día a día trabajamos fuertemente y siempre dimos la cara en todos los partidos importantes. Siempre demostramos para qué estábamos”, añadió.

La postura de Néstor Lorenzo y el camino a la selección

Antes de la final, el seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, ya se había referido a la posibilidad de que jugadores del medio local sueñen con vestir la camiseta de Colombia. En diálogo con Balón Dividido de ESPN, el técnico fue claro al señalar que el rendimiento en la liga es observado de cerca.

“Sí, claro que puede soñar, como soñó Marino Hinestroza y lo llamamos y está siempre siendo evaluado, ¿no? Pero hay dos cosas que tiene que sostener un jugador: la regularidad y el alto nivel, sobre todo si es en el fútbol local”, afirmó Lorenzo.

Las palabras del entrenador encajan con el presente de José Enamorado, quien cerró el semestre como campeón, figura en la final y uno de los atacantes más determinantes del torneo. Ahora, el reto para el jugador será sostener ese nivel y convertir su sueño en una posibilidad real dentro del proceso de la selección Colombia.