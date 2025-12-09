Junior no pudo frente a La Equidad en Barranquilla y puso en juego su liderato

Junior de Barranquilla no pudo mantener su ventaja en el estadio Metropolitano y terminó empatando 1-1 frente a La Equidad, en partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-II. A pesar de haber sido superior en gran parte del encuentro, el equipo dirigido por Alfredo Arias dejó escapar dos puntos valiosos en el tramo final del compromiso, lo que le obliga a mirar de reojo el desempeño de sus perseguidores en la tabla de posiciones.

El conjunto barranquillero dominó el juego desde el pitazo inicial, generando las opciones más claras frente al arco defendido por Eduar Esteban Beltrán Restrepo. Sin embargo, la falta de efectividad en el último cuarto de cancha mantuvo el marcador en cero hasta bien avanzado el segundo tiempo.

Paiva abrió el marcador, pero Bolívar amargó la fiesta

La alegría para los aficionados locales llegó al minuto 70’, cuando Guillermo Paiva conectó de cabeza un preciso centro desde la banda derecha, desatando la euforia en las gradas. El gol parecía encaminar al Junior a una nueva victoria en casa, pero el fútbol tendría preparado un desenlace inesperado.

A falta de dos minutos para el final del tiempo reglamentario, Jovanny Bolívar aprovechó un descuido defensivo de los barranquilleros y puso el 1-1 definitivo, silenciando por un momento al Metropolitano. El tanto del delantero de La Equidad premió el esfuerzo defensivo del equipo capitalino, que durante gran parte del compromiso apostó por cerrarle los espacios al líder del campeonato.

El liderato de Junior, en suspenso

Con este empate, Junior llegó a 21 puntos y se mantiene en lo más alto de la tabla, pero ahora deberá esperar el resultado del partido de Independiente Medellín para saber si continúa en la cima en solitario o si comparte el liderato.

Por su parte, La Equidad sumó un punto importante que lo deja con 11 unidades, aún lejos de los ocho primeros, pero con la moral en alto tras rescatar un resultado en una de las plazas más difíciles del país. El equipo de Diego Merino espera que este empate sea un impulso para recomponer el rumbo en las próximas fechas.