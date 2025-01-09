Junior de Barranquilla presentó nueva camiseta de visitante y se hizo viral por curiosos colores

Junior de Barranquilla sorprendió este lunes al presentar la camiseta que usará como visitante para lo que resta del 2025. El lanzamiento se hizo de la mano de su patrocinador oficial, pero lo que pretendía ser una celebración terminó convirtiéndose en un debate abierto entre hinchas y seguidores del conjunto ‘tiburón’.

La indumentaria, que combina los colores rojo, verde y amarillo, buscaba rendir homenaje a la bandera de Barranquilla. Sin embargo, la propuesta generó polémica inmediata en redes sociales, donde cientos de aficionados expresaron su desacuerdo con el diseño elegido para representar al club fuera del Metropolitano.

Un homenaje que no convenció a la afición

La intención del patrocinador era clara: vincular la identidad del equipo con los símbolos de la ciudad. No obstante, para muchos hinchas, el resultado no refleja el tradicional estilo rojiblanco que caracteriza al Junior.

El debate se intensificó en plataformas digitales, con publicaciones, memes y encuestas improvisadas que reflejan la inconformidad generalizada. Aunque algunos valoraron la idea de resaltar la bandera barranquillera, la mayoría coincidió en que la combinación de colores no representa adecuadamente al conjunto atlántico.

La polémica está servida y, como suele ocurrir en estos casos, será el paso del tiempo y los resultados deportivos los que determinen si esta camiseta se gana finalmente un lugar en el corazón de la hinchada rojiblanca.