CANAL RCN
Deportes Video

Así avanzan los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: Junior y Tolima toman ventaja

Tolima acaricia la final y Junior sueña con asegurarla: así se movieron los cuadrangulares en la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2025.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
06:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La cuarta fecha dejó un panorama claro en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, con un Grupo A totalmente abierto y un Grupo B más definido.

Los recientes resultados acomodaron a Junior de Barranquilla y Deportes Tolima en la parte alta de cada zona, ambos con opciones claras de obtener su clasificación anticipada a la final.

"La mala para el América": futbolista colombiano arremetió contra los 'escarlatas'
RELACIONADO

"La mala para el América": futbolista colombiano arremetió contra los 'escarlatas'

En el Grupo A, la disputa está al rojo vivo. Junior comanda la tabla con ocho puntos tras su triunfo 2-1 sobre Atlético Nacional, un resultado que lo dejó a un paso de la gran final.

América de Cali y Nacional siguen en la pelea con cinco unidades, mientras que Independiente Medellín, aunque rezagado con dos puntos, se mantiene con vida gracias al punto invisible.

¿Cómo está el Grupo A en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025?

La próxima fecha será determinante. Nacional y Medellín abrirán la jornada en el clásico antioqueño, un duelo que condicionará el juego posterior entre Junior y América en el Metropolitano.

El equipo dirigido por Alfredo Arias podría sellar su pase este jueves 4 de diciembre si gana y el conjunto verde no supera al DIM. América, por su parte, podría llegar como líder a la última fecha siempre que derrote a Junior por más de un gol y Nacional no gane.

Wílmar Roldán contó por qué no expulsó a Cristiano Ronaldo cuando le hizo polémico gesto
RELACIONADO

Wílmar Roldán contó por qué no expulsó a Cristiano Ronaldo cuando le hizo polémico gesto

El panorama ‘verdolaga’ es más complejo: no dependen de sí mismos y están obligados a sumar de a tres. Medellín necesita un verdadero milagro: ganar sus dos compromisos y combinar marcadores ajenos para forzar un cuádruple empate que lo deje primero.

Tolima acaricia la final y Bucaramanga busca alargar la pelea

En el Grupo B, las cuentas son mucho más claras. Deportes Tolima domina con 10 puntos y solo Atlético Bucaramanga, con siete, mantiene opciones matemáticas. Santa Fe y Fortaleza ya quedaron sin posibilidades.

Cúcuta quiere subir a la A tras más de una década: estas son sus posibilidades
RELACIONADO

Cúcuta quiere subir a la A tras más de una década: estas son sus posibilidades

El duelo directo del miércoles 3 de diciembre en el estadio Américo Montanini podría sentenciarlo todo. Tolima clasificará si gana o empata, mientras que Bucaramanga está obligado a triunfar para forzar la definición hasta la última fecha.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Cambios importantes para el sorteo del Mundial 2026: Colombia, atento al nuevo formato de FIFA

América de Cali

Medellín y América igualaron en el Atanasio y los cuatro siguen vivos en el Grupo A

Fútbol

Copa América en 2028 tendría sorpresivo país anfitrión: Conmebol tendría la decisión en sus manos

Otras Noticias

Historias

Niños en Medellín encuentran en un semillero de periodismo una alternativa frente a la violencia

Un grupo de niños en Medellín encontró en el periodismo un refugio para soñar lejos de la violencia.

Netflix

Netflix estaría tratando de comprar la empresa matriz de HBO y Warner Bros

A pesar de las críticas que indican que podría generar un monopolio o limitar lo estrenos cinematográficos, el gigante del entretenimiento estaría buscando llegar a un acuerdo.

Artistas

Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin en Medellín

Pensiones

Esto es lo que subiría la pensión en 2026 según la última cifra del IPC: atentos pensionados

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud