Así avanzan los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: Junior y Tolima toman ventaja

La cuarta fecha dejó un panorama claro en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, con un Grupo A totalmente abierto y un Grupo B más definido.

Los recientes resultados acomodaron a Junior de Barranquilla y Deportes Tolima en la parte alta de cada zona, ambos con opciones claras de obtener su clasificación anticipada a la final.

En el Grupo A, la disputa está al rojo vivo. Junior comanda la tabla con ocho puntos tras su triunfo 2-1 sobre Atlético Nacional, un resultado que lo dejó a un paso de la gran final.

América de Cali y Nacional siguen en la pelea con cinco unidades, mientras que Independiente Medellín, aunque rezagado con dos puntos, se mantiene con vida gracias al punto invisible.

¿Cómo está el Grupo A en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025?

La próxima fecha será determinante. Nacional y Medellín abrirán la jornada en el clásico antioqueño, un duelo que condicionará el juego posterior entre Junior y América en el Metropolitano.

El equipo dirigido por Alfredo Arias podría sellar su pase este jueves 4 de diciembre si gana y el conjunto verde no supera al DIM. América, por su parte, podría llegar como líder a la última fecha siempre que derrote a Junior por más de un gol y Nacional no gane.

El panorama ‘verdolaga’ es más complejo: no dependen de sí mismos y están obligados a sumar de a tres. Medellín necesita un verdadero milagro: ganar sus dos compromisos y combinar marcadores ajenos para forzar un cuádruple empate que lo deje primero.

Tolima acaricia la final y Bucaramanga busca alargar la pelea

En el Grupo B, las cuentas son mucho más claras. Deportes Tolima domina con 10 puntos y solo Atlético Bucaramanga, con siete, mantiene opciones matemáticas. Santa Fe y Fortaleza ya quedaron sin posibilidades.

El duelo directo del miércoles 3 de diciembre en el estadio Américo Montanini podría sentenciarlo todo. Tolima clasificará si gana o empata, mientras que Bucaramanga está obligado a triunfar para forzar la definición hasta la última fecha.