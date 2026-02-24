¿Debe ir Falcao al Mundial 2026? Jorge Luis Pinto dio su respuesta contundente

El debate sobre la posible convocatoria de Radamel Falcao García al Mundial 2026 sumó una voz de peso.

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto se pronunció públicamente y dejó clara su postura: para él, el histórico goleador aún tiene condiciones para integrar la lista definitiva de la Selección Colombia.

La discusión tomó fuerza luego de que desde la prensa argentina se señalara que Néstor Lorenzo, actual seleccionador nacional, habría conversado con Falcao.

Según ese rumor, el estratega le habría manifestado que, si logra continuidad con Millonarios, sería tenido en cuenta para la Copa del Mundo 2026.

Ante ese escenario, Pinto, quien hizo debutar a Falcao con la Selección Colombia el 7 de febrero de 2007 ante Uruguay en Cúcuta publicó un video en sus redes sociales en el que defendió la presencia del delantero en el certamen orbital.

Jorge Luis Pinto ve a Falcao en el Mundial 2026

“¿Está Falcao para el Mundial de Fútbol 2026 con Colombia? Claro que sí”, afirmó Pinto.

El entrenador, que alcanzó los cuartos de final del Mundial 2014 al mando de Costa Rica, argumentó que el atacante conserva cualidades determinantes para instancias decisivas.

Para sustentar su postura, recordó casos históricos de delanteros experimentados que marcaron diferencia en Copas del Mundo. Mencionó a Roger Milla, figura de Camerún en Italia 1990, y a Miroslav Klose, campeón mundial en Brasil 2014.

Según Pinto, Falcao mantiene características propias de un centrodelantero clásico: capacidad de definición en el área, buen juego aéreo, fortaleza en el choque y olfato goleador.

Falcao tiene todas las características de un centrodelantero neto, que difícilmente nuestros centrodelanteros jóvenes no la tienen tan marcada. Es un definidor de área, es un jugador que sabe pivotear, es un jugador de gran cabeceo, es un jugador potente en el choque y en la disputa y, por supuesto, es un jugador que encuentra el olfato de gol en centros y en juegos de área. Se sabe posicionar muy bien entre centrales y busca el fútbol de área, que es fundamental hoy en el fútbol, mencionó.

El técnico también enfatizó que su aporte no necesariamente debe medirse en titularidades. Considera que podría cumplir un rol específico: ingresar en los minutos finales para definir partidos cerrados.

Si va al Mundial, puede jugar 20 o 25 minutos por partido; es suficiente, aseguró.

¿Deben convocar a Falcao para el Mundial 2026?

Más allá del respaldo de Pinto, la decisión final dependerá del rendimiento del delantero en competencia oficial. El propio entrenador señaló que Falcao necesita sumar al menos 10 partidos con Millonarios para recuperar ritmo y demostrar continuidad.

No se va a molestar porque está en el banco y que si tiene que entrar, como ya lo demostró, 20 o 25, 30 minutos a rematar un partido, es supremamente útil. Ya lo demostró en Europa, que tiene las grandes condiciones de goleador. Hoy, sin tanto tiempo de juego, pero con buenas características, puede ser supremamente útil en los partidos del Mundial, más cuando necesitemos rematar partidos en donde se necesita un gol”

Actualmente, el atacante es el máximo goleador histórico de la Selección Colombia, con 36 tantos en 104 encuentros. Sin embargo, no viste la camiseta nacional desde el 28 de marzo de 2023, cuando el equipo venció 1-2 a Japón en Osaka.

El eventual llamado también tendría un componente emocional y de liderazgo. Pinto destacó que Falcao es un referente dentro del grupo, un jugador que no generaría conflictos por iniciar desde el banco y que podría aportar experiencia en un torneo de máxima exigencia.

La incógnita ahora es si el cuerpo técnico considerará que su jerarquía y olfato goleador pesan más que el recambio generacional que asoma en el ataque colombiano.

Por ahora, la postura de Jorge Luis Pinto es contundente: el histórico ‘Tigre’ aún tiene algo que aportar en la próxima Copa del Mundo.