CANAL RCN
Deportes

Oficial: anunciaron el primer refuerzo de Junior de Barranquilla para la Copa Libertadores 2026

A través de un comunicado oficial se confirmó que el negocio entre las partes se acordó y el jugador se sumará a la nómina del 'Tiburón' el próximo año.

Junior campeón 2025
FOTO: Junior FC

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
08:11 a. m.
Junior de Barranquilla comenzó a confeccionar su nómina para el próximo año y ya se confirmó oficialmente cuál será su primer refuerzo. Se trata de Jannenson Sarmiento, jugador de 26 años que llega desde Unión Magdalena tras unas negociaciones complicadas.

Aunque el club no ha anunciado oficialmente su contratación, desde los medios oficiales de Unión Magdalena ya confirmaron a través de un comunicado oficial que el negocio llegó a buen puerto y le agradecieron a Sarmiento por los servicios prestados.

Jannenson Sarmiento será jugador de Junior, a pesar de las complicaciones

Desde hace varios días se pudo conocer que el negocio estaba adelantado entre Junior y Unión por Sarmiento, pero en las últimas horas se informó que las cosas se habían complicado y posiblemente se caería el negocio por cambiar algunas condiciones.

Sin embargo, lograron sortear las dificultades y llegaron a un acuerdo. "Se ha cerrado de manera satisfactoria la transferencia del jugador Jannenson Sarmiento, quien continuará su carrera en el club Junior de Barranquilla".

