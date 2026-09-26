CANAL RCN
Deportes

Junior derrotó 2-0 al Medellín y volvió a celebrar en la Liga BetPlay

Junior se impuso 2-0 frente a Independiente Medellín en el Romelio Martínez: vea los goles.

Junior venció a Medellín
Foto: Junior

Noticias RCN

septiembre 26 de 2026
10:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Junior de Barranquilla derrotó 2-0 a Independiente Medellín en la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. Teófilo Gutiérrez y Déiber Caicedo marcaron los goles del triunfo en el Romelio Martínez.

El conjunto barranquillero volvió a sumar de a tres en el campeonato. Junior derrotó 2-0 al Independiente Medellín este sábado 26 de septiembre, en un partido en el que fue superior en buena parte del trámite y aprovechó la expulsión de un jugador del equipo antioqueño.

Colombia empató 1-1 con México en amistoso en Estados Unidos: vea los goles
RELACIONADO

Colombia empató 1-1 con México en amistoso en Estados Unidos: vea los goles

El compromiso comenzó con intensidad y tuvo un momento determinante apenas a los 14 minutos. Keiner Klinger fue expulsado después de una intervención del VAR, luego de una fuerte infracción sobre el jugador de Junior Bryan Castrillón.

Con un hombre más, el equipo dirigido por Sebastián Viera tomó el control del encuentro y comenzó a generar más opciones frente al arco del DIM.

¿Quiénes marcaron los goles de Junior contra Medellín?

Junior tuvo que esperar hasta el tramo final del partido para transformar su superioridad en goles.

Al minuto 75, apareció Teófilo Gutiérrez para marcar el 1-0 y poner a celebrar a los aficionados presentes en el estadio Romelio Martínez.

Cuatro minutos después, Déiber Caicedo amplió la diferencia. Al minuto 79, el atacante anotó el segundo tanto y sentenció el triunfo del conjunto rojiblanco.

El resultado reflejó también la producción ofensiva de ambos equipos. Junior terminó con 18 remates, mientras que Independiente Medellín apenas consiguió cinco disparos.

¡Deportivo Cali campeón! Las Azucareras son tricampeonas tras vencer a Santa Fe
RELACIONADO

¡Deportivo Cali campeón! Las Azucareras son tricampeonas tras vencer a Santa Fe

En cuanto a la posesión, el equipo barranquillero también tuvo el control: 63 % para Junior y 37 % para el DIM.

¿Cómo queda Junior en la tabla de la Liga BetPlay?

Con esta victoria, Junior suma tres puntos importantes en su intento por salir de la parte baja de la tabla de posiciones.

El conjunto barranquillero llegó a 9 puntos y ocupa la posición 15, mientras que Independiente Medellín se mantiene en la parte alta de la clasificación con 19 unidades, en el quinto lugar.

Ahora tendrá un desafío de mayor exigencia. Junior visitará a Atlético Nacional el miércoles 30 de septiembre a las 8:00 p. m., en la siguiente fecha de la Liga BetPlay.

Así festejó Colombia el bronce en el Mundial Sub-20 Femenino
RELACIONADO

Así festejó Colombia el bronce en el Mundial Sub-20 Femenino

Por su parte, Independiente Medellín recibirá a Millonarios el martes 29 de septiembre a las 8:05 p. m., en busca de volver al triunfo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Colombia empató 1-1 con México en amistoso en Estados Unidos: vea los goles

Selección Colombia

¡Gol de Colombia! Luis Suárez adelanta a la Tricolor ante México

Deportivo Cali

¡Deportivo Cali campeón! Las Azucareras son tricampeonas tras vencer a Santa Fe

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Hacer ejercicio puede mejorar la memoria? Esto pasa en el cerebro

Los investigadores también estudian cómo la actividad física puede modificar el funcionamiento cerebral.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 26 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

¡Ya se definió la suerte de los apostadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 26 de septiembre! Descubra aquí el resultado exacto.

México

Peligroso huracán se aproxima a México: ¿cuándo tocará tierra y qué estados afectará?

Bogotá

ONU se pronunció por la muerte de Donovan Balanta bajo custodia policial

Viral

Las 100 mejores series del siglo: The New York Times entregó su listado