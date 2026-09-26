Junior derrotó 2-0 al Medellín y volvió a celebrar en la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla derrotó 2-0 a Independiente Medellín en la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. Teófilo Gutiérrez y Déiber Caicedo marcaron los goles del triunfo en el Romelio Martínez.

El conjunto barranquillero volvió a sumar de a tres en el campeonato. Junior derrotó 2-0 al Independiente Medellín este sábado 26 de septiembre, en un partido en el que fue superior en buena parte del trámite y aprovechó la expulsión de un jugador del equipo antioqueño.

El compromiso comenzó con intensidad y tuvo un momento determinante apenas a los 14 minutos. Keiner Klinger fue expulsado después de una intervención del VAR, luego de una fuerte infracción sobre el jugador de Junior Bryan Castrillón.

Con un hombre más, el equipo dirigido por Sebastián Viera tomó el control del encuentro y comenzó a generar más opciones frente al arco del DIM.

¿Quiénes marcaron los goles de Junior contra Medellín?

Junior tuvo que esperar hasta el tramo final del partido para transformar su superioridad en goles.

Al minuto 75, apareció Teófilo Gutiérrez para marcar el 1-0 y poner a celebrar a los aficionados presentes en el estadio Romelio Martínez.

Cuatro minutos después, Déiber Caicedo amplió la diferencia. Al minuto 79, el atacante anotó el segundo tanto y sentenció el triunfo del conjunto rojiblanco.

El resultado reflejó también la producción ofensiva de ambos equipos. Junior terminó con 18 remates, mientras que Independiente Medellín apenas consiguió cinco disparos.

En cuanto a la posesión, el equipo barranquillero también tuvo el control: 63 % para Junior y 37 % para el DIM.

¿Cómo queda Junior en la tabla de la Liga BetPlay?

Con esta victoria, Junior suma tres puntos importantes en su intento por salir de la parte baja de la tabla de posiciones.

El conjunto barranquillero llegó a 9 puntos y ocupa la posición 15, mientras que Independiente Medellín se mantiene en la parte alta de la clasificación con 19 unidades, en el quinto lugar.

Ahora tendrá un desafío de mayor exigencia. Junior visitará a Atlético Nacional el miércoles 30 de septiembre a las 8:00 p. m., en la siguiente fecha de la Liga BetPlay.

Por su parte, Independiente Medellín recibirá a Millonarios el martes 29 de septiembre a las 8:05 p. m., en busca de volver al triunfo.