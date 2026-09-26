Colombia empató 1-1 con México en amistoso en Estados Unidos: vea los goles

La Selección Colombia empató 1-1 con México en Baltimore, en su primer partido después del Mundial 2026. Luis Suárez adelantó a la Tricolor y Gilberto Mora igualó para el equipo mexicano.

La Selección Colombia volvió a la cancha después de su participación en el Mundial 2026, pero no pudo quedarse con la victoria ante México. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo igualó 1-1 este sábado en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos.

Colombia tomó ventaja rápidamente. Al minuto 8, Luis Javier Suárez apareció para convertir el 1-0 después de una acción ofensiva de la Tricolor, que comenzó el encuentro con la ventaja en el marcador.

Sin embargo, México reaccionó durante el compromiso y encontró el empate en el segundo tiempo.

¿Quién marcó el gol de México contra Colombia?

El encargado de igualar el partido fue Gilberto Mora. El juvenil mexicano apareció al minuto 62 para marcar un golazo y poner el 1-1 definitivo en Baltimore.

Mora, de apenas 17 años, tuvo protagonismo en el primer partido de México bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, quien asumió el cargo para este nuevo proceso del seleccionado mexicano.

El empate cambió el desarrollo del encuentro y México continuó buscando espacios ante una Colombia que tuvo dificultades para generar ocasiones claras.

¿Cómo quedó Colombia en las estadísticas contra México?

Las estadísticas reflejaron una mayor iniciativa del conjunto mexicano. México terminó con el 53 % de la posesión del balón, mientras Colombia registró el 47 %.

La diferencia fue todavía más marcada en los remates. México tuvo 14 disparos, mientras que la Tricolor apenas consiguió 4 remates durante el partido.

Esto dejó una lectura clara sobre el desarrollo del compromiso: Colombia consiguió ponerse arriba en el marcador, pero México tuvo mayor presencia ofensiva y terminó encontrando el empate.

El 1-1 también marca el comienzo de una nueva etapa para la Tricolor, que afronta estos amistosos sin James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero, luego de sus respectivos retiros de la Selección Colombia.

Para Néstor Lorenzo, el partido ante México representa el inicio de una nueva fase de preparación. La Tricolor tendrá ahora otros compromisos amistosos en esta fecha internacional, mientras continúa evaluando jugadores de cara a los próximos retos del combinado nacional.